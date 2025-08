Pattaya setzt auf ausländische Touristen, um Alkoholmarkt anzukurbeln

PATTAYA, Thailand – Die schwache Kaufkraft thailändischer Verbraucher in Kombination mit rückläufigen internationalen Besucherzahlen hat den heimischen Alkoholmarkt in diesem Jahr erstmals seit vier Jahren schrumpfen lassen – um 1,8 %, so das Kasikorn Research Center. Trotz gelockerter Verkaufsbeschränkungen an Flughäfen, in Hotels und Unterhaltungslokalen steht die Branche vor großen Herausforderungen.

Während der Alkoholkonsum in Thailand 2024 aufgrund leichterer Zugänglichkeit und stressbedingter Faktoren leicht gestiegen ist, bleiben steigende Gesundheitsrisiken wie alkoholbedingte Lebererkrankungen ein Problem. Gleichzeitig kämpft die Branche mit starker Konkurrenz durch über 2.000 lokale Anbieter sowie einer wachsenden Zahl importierter Produkte, deren Marktanteil zuletzt durchschnittlich um 16 % pro Jahr zulegte.







Gerade für stark vom Tourismus abhängige Städte wie Pattaya sind ausländische Gäste entscheidend, um den Absatz von Alkohol aufrechtzuerhalten. Der Rückgang internationaler Besucher hat Bars, Nachtclubs und Restaurants direkt getroffen – dort, wo üblicherweise besonders viel konsumiert wird.

Eine Belebung des Tourismus ist daher für Pattaya von zentraler Bedeutung, um den angeschlagenen Alkoholmarkt zu stützen und die Existenzgrundlage Tausender Menschen, die direkt oder indirekt in diesem Sektor arbeiten, zu sichern.