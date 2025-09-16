Bürgermeister von Pattaya überwacht Abriss illegaler Bauten in Pothisarn Soi 8 – Öffentliche Gehwege werden zurückgewonnen

PATTAYA, Thailand – Bürgermeister Poramet Ngampichet besuchte die Pothisarn Soi 8, die mit der Soi 6 in Naklua verbunden ist, um den Fortschritt beim Abriss illegal errichteter Strukturen auf öffentlichem Grund zu inspizieren.

Das Projekt hat zum Ziel, öffentlichen Raum für die Gemeinschaft zurückzugewinnen und insbesondere Gehwege für Anwohner wieder zugänglich zu machen. Nahezu 100 % der unrechtmäßigen Bauten sind bereits entfernt worden; nur wenige Flächen sind noch besetzt. Mit den verbliebenen Nutzern sollen Verhandlungen geführt werden, bei Scheitern sind rechtliche Schritte vorgesehen.





Finanziert wird die Maßnahme durch eine zusätzliche Budgetzuweisung für das Haushaltsjahr 2025 (Ergänzung Nr. 2). Nach Abschluss der Abrissarbeiten wird ein ordnungsgemäßer Straßen- und Entwässerungsbau erfolgen, dessen Fertigstellung bis Ende des Haushaltsjahres erwartet wird.

Bürgermeister Poramet betonte, dass die Rückgewinnung öffentlicher Flächen Teil einer umfassenderen Initiative sei, die Stadt nachhaltig zu entwickeln, die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern sowie Ordnung und Struktur in Pattayas Gemeinden zu fördern.







„Diese Maßnahme gibt nicht nur wichtige Gehwege an die Öffentlichkeit zurück, sondern zeigt auch unser Engagement für eine saubere, organisierte und lebenswerte Stadt“, erklärte Poramet.

Das Projekt an der Pothisarn Soi 8 stellt einen wichtigen Schritt in Pattayas fortlaufender Stadtentwicklung dar und verbindet Infrastrukturverbesserungen mit den Bedürfnissen der Gemeinschaft und der öffentlichen Zugänglichkeit.



































