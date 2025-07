Pattaya räumt Gehwege frei – Start am Wat-Chai-Markt

PATTAYA, Thailand – Um die Sicherheit von Fußgängern zu verbessern und mehr Ordnung auf stark frequentierten Straßen zu schaffen, haben die Behörden von Pattaya damit begonnen, verstärkt gegen das illegale Besetzen von Gehwegen vorzugehen. Die Initiative begann mit einer groß angelegten Aufräumaktion rund um den Wat-Chai-Markt in Süd-Pattaya, einem der belebtesten Bereiche der Stadt.

Städtische Ordnungskräfte wurden eingesetzt, um Verkaufsstände zu entfernen, die auf Fußwege ausgeweitet worden waren. Diese Stände zwangen Passanten bislang häufig dazu, Hindernisse zu umgehen oder sogar auf die Fahrbahn auszuweichen. Die Aktion ist Teil eines umfassenderen Plans der Stadt, Pattaya fußgängerfreundlicher und attraktiver für Besucher zu gestalten.







„Es geht darum, sicherzustellen, dass Pattaya ein Ort ist, an dem sich Menschen sicher fühlen und frei bewegen können“, erklärte ein Beamter, der an der Aktion beteiligt war. „Wir wollen die Stadt für Einwohner und Touristen gleichermaßen zugänglich machen.“

Die Aufräumarbeiten wurden unter der Leitung von Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet und Polizeikolonel Anek Sarathongyu, dem Leiter der Polizeistation Pattaya City, durchgeführt. Unterstützung kam auch von Mitarbeitern der Gemeinde Jomtien sowie von zusätzlichen Patrouillen während des langen Wochenendes, die für Ordnung sorgten.



Die Reaktionen der Öffentlichkeit fielen überwiegend positiv aus. Viele Einheimische und Touristen äußerten in sozialen Medien ihre Zustimmung. „Der Gehweg am Wat-Chai-Markt war früher komplett blockiert – man konnte dort gar nicht mehr laufen“, kommentierte ein Nutzer. „Genau das war nötig.“ Andere wiesen darauf hin, dass die Situation Fußgänger oft zwang, direkt in den Verkehr auszuweichen: „Gehwege sind zum Laufen da, nicht für Händler“, hieß es in einem weiteren Beitrag.

Mit wachsender Aufmerksamkeit regten Bürger an, ähnliche Aktionen auch in anderen stark frequentierten Bereichen Pattayas umzusetzen. Genannt wurden unter anderem Soi Buakhao, Pattaya Klang, Nernplubwan sowie die kleinen Gassen rund um Pattaya Central und Beach Road.

„Es gibt so viele Stellen in Pattaya, wo Händler die Gehwege übernehmen“, sagte ein Bewohner. „Es ist gut, dass etwas passiert – hoffentlich bleibt es nicht nur bei dieser Aktion, sondern wird ausgeweitet.“



Während viele die Maßnahmen begrüßten, forderten einige auch ein ausgewogenes Vorgehen: „Wir müssen kleine Händler unterstützen, aber auch den öffentlichen Raum schützen“, lautete ein Kommentar. „Wichtig ist, Lösungen zu finden, die sowohl das Geschäft ermöglichen als auch Platz für Fußgänger schaffen.“

Vertreter der Stadt betonten, dass diese Aufräumaktion erst der Anfang sei. Obwohl der Schwerpunkt zunächst auf dem Wat-Chai-Markt lag, plant Pattaya, die Kampagne stadtweit fortzusetzen. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Behinderungen von Gehwegen über die städtische Hotline 1337 zu melden.

„Dieses Projekt soll eine sicherere und zugänglichere Umgebung für alle schaffen“, erklärte ein Stadtsprecher. „Wir hoffen, dass die Öffentlichkeit unsere Bemühungen weiterhin unterstützt, die Gehwege frei und nutzbar zu halten.“