Pattaya räumt Gehwege frei – Fußgängersicherheit soll erhöht und Straßenlaufen reduziert werden

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat ihre Maßnahmen zur Wiederherstellung öffentlicher Gehwege verstärkt. Gehsteige wurden von Hindernissen befreit, und Straßenhändler erhielten klare Anweisungen, ihre Waren nur innerhalb der zugewiesenen Flächen anzubieten. Die Aktion, angeführt von Beamten des Bezirks Naklua, ist Teil einer laufenden Initiative zur Verbesserung der Fußgängersicherheit und städtischen Ordnung. Wiederholungstäter müssen künftig mit Geldbußen gemäß den Stadtvorschriften rechnen.







Die Maßnahme wird in der Öffentlichkeit breit begrüßt – insbesondere wegen ihres Potenzials, ein häufiges Problem zu lösen: Touristen, insbesondere größere Gruppen indischer Besucher, weichen oft auf die Fahrbahn aus, weil Gehwege versperrt sind. Viele Einheimische sehen in blockierten Fußwegen die Hauptursache für dieses Verhalten, das die Sicherheit auf den Straßen gefährdet.

„Großartige Arbeit! Alles sieht ordentlich aus und nichts blockiert mehr den Gehweg“, lobte ein Anwohner.

Ein anderer meinte: „Wenn wir die Gehwege frei halten, laufen auch indische Touristen eher dort als auf der Straße. Das wäre viel sicherer.“

Auch in den sozialen Medien gab es zahlreiche Reaktionen – von Unterstützung bis hin zu Verständnis:

„Locker bleiben. Es sind nur Touristen, keine Dauergäste.“

„Kein Problem, wenn sich alle an die Verkehrsregeln halten.“

„Applaus für die Stadtverwaltung. Ein begehbarer Gehweg ist viel sicherer als die Straße.“

„Sehr gut organisiert. Bitte auch Plätze schaffen, damit die Einheimischen weiterhin ihren Lebensunterhalt verdienen können.“





Die Aktion ist Teil der fortlaufenden Kampagne der Stadt unter dem Motto: „Erledigt, in Arbeit, wird fortgesetzt – Für Pattaya“.

Die Stadt plant, regelmäßige Kontrollen fortzusetzen, um sicherzustellen, dass öffentliche Flächen dauerhaft zugänglich, geordnet und sicher bleiben – sowohl für Einheimische als auch für Touristen.