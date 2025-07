Pattaya-Polizei hilft russischem Paar nach Motorradpanne auf Schnellstraße mit Herz und Einsatz

PATTAYA, Thailand – „Arbeit ist das Leben… aber die Menschen um uns herum sind unsere Stärke.“ Diese Botschaft wurde am Morgen des 16. Juli eindrucksvoll Realität, als Beamte der Polizeistation Na Jomtien einem russischen Paar zur Seite standen, deren Motorrad mitten auf der Sukhumvit Road den Geist aufgegeben hatte.

Gegen 9:40 Uhr bemerkten Police Lieutenant Thanyawisit Saengpho, stellvertretender Einsatzleiter, gemeinsam mit Sergeant Major Yuranan Prasertsang und der Motorradstreife das gestrandete Paar: ohne Pannendienst, umgeben vom dichten Verkehr – und ohne Thai-Kenntnisse, um Passanten um Hilfe zu bitten. Eine Situation, die leicht in Stress und Verzweiflung hätte enden können.







Doch statt Hilflosigkeit kam Hilfe in Uniform. Die Beamten reagierten sofort: Während das russische Paar in einem Polizeipickup sicher zu ihrer Unterkunft gebracht wurde, setzte sich ein Polizist auf das liegengebliebene Motorrad. Ein anderer Beamter nutzte sein Dienstmotorrad, um das defekte Bike per Fußkontakt anzuschieben und sicher vom Highway zu bringen – ein stiller Akt von Einsatzbereitschaft und Teamarbeit, der bei Beobachtern Eindruck hinterließ.

„Menschen zu helfen, ist für uns mehr als Pflicht – es ist eine Herzenssache“, sagte einer der beteiligten Beamten. „Und das Lächeln, das wir dafür bekommen? Das ist der schönste Dank.“

Pattaya empfängt jedes Jahr Millionen Touristen aus aller Welt. Doch was viele Besucher am meisten in Erinnerung behalten, ist nicht nur der Strand oder das Nachtleben, sondern Momente wie dieser: gelebte Hilfsbereitschaft, die zeigt, dass Menschlichkeit auch im Polizeialltag Platz hat.