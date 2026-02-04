Alkoholverbot in Pattaya verlagert Feiern in Wohnungen und Hotelzimmer

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya hat für dieses Wochenende ein vorübergehendes Verbot für den Verkauf und die Verteilung von alkoholischen Getränken angekündigt. Die Maßnahme erfolgt im Einklang mit den Wahlgesetzen und nationalen Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

Laut der Bekanntmachung gilt das Verbot von Samstag, 7. Februar, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 8. Februar, 18:00 Uhr. In diesem Zeitraum ist der Verkauf, die Weitergabe, das kostenlose Ausschenken oder Servieren sämtlicher alkoholischer Getränke strikt untersagt.







Das Alkoholverbot betrifft alle Einrichtungen und Aktivitäten innerhalb Pattayas, darunter Convenience Stores, Supermärkte, Restaurants, Bars, Vergnügungsstätten sowie auch private Veranstaltungen. Die Stadtbehörden forderten Geschäftsbetreiber und die Öffentlichkeit eindringlich zur vollständigen Einhaltung auf und warnten, dass Verstöße gemäß den geltenden Alkoholkontrollgesetzen strafrechtlich verfolgt werden können.

Während die Maßnahme offiziell der Einhaltung der Wahlvorschriften dient, zeigt sich auf Pattayas Straßen häufig ein anderes Bild. Viele Anwohner und Langzeitbesucher berichten, dass solche Verbote den Alkoholkonsum weniger reduzieren, sondern vielmehr von lizenzierten Lokalen in private Wohnungen, Hotelzimmer und teils auch in den öffentlichen Raum verlagern.

Da Alkohol oft im Voraus gekauft wird, ist das Trinken zu Hause oder im Hotel meist günstiger und weniger kontrolliert als der Besuch von Bars oder Clubs. Dies führt trotz offizieller Einschränkungen regelmäßig zu sichtbarer öffentlicher Trunkenheit. An früheren Verbotsabenden wurden laut Anwohnern zahlreiche bereits stark alkoholisierte Personen im Freien beobachtet, was Zweifel an der Wirksamkeit der Regelung zur Eindämmung alkoholbedingter Störungen aufkommen lässt.

Die Behörden betonen dennoch, dass die temporäre Einschränkung notwendig sei, um die Gesetze in sensiblen Zeiträumen durchzusetzen. Kontrollteams sollen während der gesamten Dauer des Verbots im Stadtgebiet im Einsatz sein.

Während Pattaya damit erneut offiziell in ein „alkoholfreies“ Zeitfenster eintritt, dürfte der Gegensatz zwischen Vorschrift und gelebter Realität auch an diesem Wochenende ein vertrauter Anblick bleiben.



































