Pattaya Night Run 2025 – Sport, Musik und Stimmung unter dem Sternenhimmel

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Am Samstag, den 21. Juni ist es soweit: Der beliebte Pattaya Night Run 2025 geht in die nächste Runde! Der stimmungsvolle Mini-Marathon lädt Läuferinnen und Läufer sowie Besucher aus Nah und Fern ein, gemeinsam für Fitness, Lebensfreude und Tourismusförderung an den Start zu gehen.

Die 5-Kilometer-Strecke führt durch das nächtlich beleuchtete Pattaya und bietet unterwegs sechs Aktionsstationen voller Energie und Motivation. Als musikalisches Highlight sorgt die thailändische Popgruppe PROXIE für einen unvergesslichen Abschluss mit einem Live-Konzert, das die Stimmung zum Kochen bringen wird.







Verkehr & Shuttle-Service

Um die Sicherheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten, kommt es am Veranstaltungstag zu teilweisen Straßensperrungen zwischen 18:00 und 20:30 Uhr, vor allem rund um die Pratumnak-Kreuzung. Autofahrern wird empfohlen, die Überführung zur Bali Hai Pier zu nutzen und den Bereich zu meiden. Bitte planen Sie Ihre Anreise entsprechend.

Für alle Besucherinnen und Besucher gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service mit Songthaews, der bequem und regelmäßig verkehrt:

Abfahrtszeiten:

🕒 15:30–18:15 Uhr

🕗 20:30–22:30 Uhr

Abfahrtspunkte:

Terminal 21 Pattaya, Gate 2

Central Pattaya, vor der Sunken Plaza (Strandseite)

Parkplatz Wat Chaimongkol & Muang Pattaya 8 School



Startpaket-Ausgabe im Terminal 21

Wer mitläuft, kann sein persönliches Race Pack im Terminal 21 Pattaya abholen (Erdgeschoss, vor EVEANDBOY):

📅 19.–20. Juni: 12:00–20:00 Uhr

📅 21. Juni: 11:00–14:00 Uhr

Wichtig: Bitte bringen Sie Ihre Registrierungsbestätigung (E-Mail oder BIB-Nummer) und einen gültigen Ausweis mit. Wer für andere abholt, benötigt eine Vollmacht und Ausweiskopien. Am Veranstaltungstag selbst gibt es keine Ausgabe vor Ort.



Ob Freizeitläufer, Fitnessfan oder Musikliebhaber – der Pattaya Night Run 2025 bietet für alle etwas: Bewegung, Unterhaltung und beste Stimmung unter freiem Himmel. Seien Sie dabei und erleben Sie einen einzigartigen Abend im Zeichen von Gesundheit, Gemeinschaft und guter Laune!

Aktuelle Updates unter: #PattayaNightRun2025 #PNR25