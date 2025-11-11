Pattaya mit vereinzelten Gewittern trotz Beginn der Hochsaison

PATTAYA, Thailand – Zum Start der Hochsaison sollten sich Bewohner und Touristen in Pattaya auf plötzliche Regenschauer und vereinzelte Gewitter am Dienstag einstellen. Laut dem Meteorological Department lässt der Niederschlag in Nordthailand zwar nach, doch entlang der Ostküste, insbesondere in Chonburi und Rayong, sind weiterhin lokale Gewitter möglich.

Besucher der Strände und Freiluftattraktionen werden empfohlen, Regenschirme oder Regenbekleidung mitzunehmen, da Gewitter besonders am Nachmittag und Abend überraschend auftreten können. Die Winde wehen mäßig aus Südost, und die Wellen im Golf von Thailand könnten in den betroffenen Gebieten über zwei Meter hoch werden, wodurch Bootsfahrten riskant sind.







Der Taifun Fung-wong, derzeit nahe der Philippinen, wird voraussichtlich bis 12.–13. November in den oberen Südchinesischen Meer und die Taiwanstraße ziehen, ohne Auswirkungen auf Thailand.

Trotz der Wetterlage bleiben die Temperaturen in Pattaya warm, mit Tagestemperaturen zwischen 32–35°C und Nachttemperaturen von 24–25°C, typisch für das tropische Klima der Region. Touristen und Einheimische werden aufgefordert, die Wetterberichte im Auge zu behalten, um die Stadt sicher genießen zu können.



































