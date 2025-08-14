Pattaya legt Schwerpunkt auf Bildung für Kinder auf Koh Larn und stadtweite Straßenverbesserungen

PATTAYA, Thailand – Der Stadtrat von Pattaya hielt seine 3. Ordentliche Sitzung, 1. Tagung 2025, im Taksin-Saal des Rathauses ab. Unter dem Vorsitz von Stadtratspräsident Banlue Kullavanich nahmen Stadtleiter, darunter Bürgermeister Poramet Ngampichet, stellvertretende Bürgermeister, Sekretäre, Berater, Abteilungsleiter und weitere zuständige Beamte, an der Sitzung teil.







Ziel der Sitzung war es, eine effiziente Stadtverwaltung sicherzustellen, wobei ein Schwerpunkt auf der Bildungsentwicklung lag, um die Unterrichtsqualität und die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Bürgermeister Ngampichet stellte laufende Pläne vor, darunter die Erstellung eines Masterplans für Schulanlagen, einschließlich eines zweistöckigen Kindergartengebäudes an der Pattaya Schule 10 (Ban Koh Larn) sowie Machbarkeitsstudien zur Erweiterung von Klassenzimmern in städtischen Schulen.

Aufgrund begrenzter Flächen und Lehrermangels können einige Schulen nicht sofort erweitert werden. Die Stadt plant, Lehrerwohnheime bereitzustellen, um Kosten zu senken, und rekrutiert aktiv Lehrkräfte, um alle 11 städtischen Schulen angemessen zu besetzen. Das Ziel ist es, sichere und förderliche Lernumgebungen zu schaffen, die den zukunftsorientierten Bildungsreformen entsprechen.



Der Stadtrat erörterte zudem dringend notwendige Verbesserungen der Straßenoberflächen, wobei die Pattaya Second Road für sofortige Reparaturen priorisiert wurde, um den Verkehr für Bewohner und Touristen zu erleichtern.



































