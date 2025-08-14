Graffiti-Vandalen verunstalten Felsen am Wong Amat Beach – Anwohner fordern Festnahmen

PATTAYA, Thailand – Anwohner meldeten, dass Jugendliche Felsblöcke am Wong Amat Beach, auch bekannt als „Secret Beach“ in der Soi Naklua 18, mit Graffiti beschmiert hatten. Die Vandalen hinterließen Botschaften wie „Love you“, „Ya na woi“ und „Than Ton“ und verschandelten damit einen beliebten Fotospot für thailändische und ausländische Touristen.







Chantana Somngam, 54, Anwohnerin, äußerte ihr Bedauern über die Beschädigung der natürlichen Schönheit des Strandes und wies darauf hin, dass viele Touristen den Ort zum Fotografieren nutzen. Sie forderte die Behörden auf, die Täter zu identifizieren und rechtliche Schritte einzuleiten, um künftige Vorfälle zu verhindern.



Ein weiterer Problembereich erstreckt sich vom Wellenbrecher nahe dem Bali Hai Pier bis in Richtung Khao Pratumnak bei Ebbe. Einst ruhig, sauber und malerisch, sei diese Strecke laut Anwohnern im Laufe der Jahre immer stärker frequentiert worden, was die Gegend anfälliger für Vandalismus mache.

Viele Bewohner und Besucher äußerten ihre Frustration online. Einige forderten, dass die Täter die Graffiti eigenständig entfernen sollten, während andere beklagten, dass die Jugendlichen offensichtlich keinen Respekt vor der Stadt oder ihrer natürlichen Schönheit hätten. Zahlreiche Kommentare zeigten Trauer über die Verschandelung eines früher unberührten Strandes. Einige erinnerten sich, dass sie die Gegend vor Jahrzehnten noch nie so respektlos behandelt gesehen hatten, und wiesen damit auf ein größeres Problem hin: bestimmte öffentliche Bereiche der Stadt würden zunehmend gesetzlos genutzt.



Die Stadtverwaltung von Pattaya rief die Öffentlichkeit auf, bei der Identifizierung der Täter zu helfen. Behörden prüfen Sicherheitsaufnahmen, um die Verantwortlichen zu ermitteln und rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Anwohner, die Informationen zu den Tätern haben, sollen sich direkt an das City Hall wenden. Zeugen ähnlicher Vorfälle können Hinweise über die Facebook-Seite „Direct Line to Mayor Beer Pattaya“ einreichen. Die Stadt verurteilt solche Handlungen ausdrücklich, da sie die natürliche Schönheit der Region beschädigen.



































