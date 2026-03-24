Pattaya ist kein billiges Reiseziel mehr Inflation treibt Kosten für Flüge, Transport und Freizeit

PATTAYA, Thailand – Steigende globale und nationale Inflation macht sich zunehmend im Tourismus bemerkbar. Urlauber, die Pattaya in diesem Sommer besuchen möchten, müssen mit deutlich höheren Ausgaben rechnen – von Flugtickets über Transport bis hin zu Essen, Unterkunft und Freizeitaktivitäten.

Besonders stark betroffen sind die Flugpreise. Die nationale Airline Thai Airways sowie andere Fluggesellschaften haben ihre Tarife bereits um 10 bis 15 Prozent erhöht, nachdem sich die Kerosinpreise infolge der Spannungen im Nahen Osten mehr als verdoppelt haben. Vor allem Langstreckenflüge aus Europa und Australien sind teurer geworden, während stark nachgefragte Charterflüge rund um Songkran schnell ausgebucht sind.

Auch vor Ort steigen die Kosten. Vorübergehende Engpässe bei Treibstofflieferungen haben zeitweise zur Schließung einzelner Tankstellen geführt. Gleichzeitig verteuern sich Transportmittel wie Taxis, Baht-Busse und Motorradtaxis. Selbst Bootsausflüge zu nahegelegenen Inseln wie Koh Larn werden teurer, da Betreiber gestiegene Dieselpreise weitergeben.

Im Beherbergungssektor erhöhen Hotels und Serviced Apartments ihre Preise um 10 bis 20 Prozent. Gründe sind höhere Strom-, Wasser- und Personalkosten. Während der Hochsaison rund um Songkran kommen oft zusätzliche Aufschläge hinzu.

Auch Essen und Getränke sind teurer geworden. Restaurants, Cafés und Straßenstände passen ihre Preise an gestiegene Energie- und Zutatenkosten an. Selbst abgefülltes Trinkwasser ist betroffen und hat in einigen Regionen Preissteigerungen von rund 20 Baht pro Packung verzeichnet.







Freizeitangebote bleiben ebenfalls nicht verschont. Eintrittspreise für Wasserparks, Golfplätze, Shows und Outdoor-Aktivitäten ziehen an, ebenso kleinere Angebote wie Bananenbootfahrten oder Kajakverleih. Gleichzeitig kann es zu längeren Wartezeiten oder eingeschränkter Verfügbarkeit kommen.

Auch beim Einkaufen müssen Besucher tiefer in die Tasche greifen. Souvenirs, Kleidung und Alltagsprodukte verteuern sich durch höhere Import- und Materialkosten.

Lokale Geschäftsinhaber betonen, dass diese Preisanpassungen notwendig seien, um gestiegene Betriebskosten zu decken – nicht, um zusätzliche Gewinne zu erzielen. Für Reisende bedeutet dies jedoch, dass Pattaya zunehmend seinen Ruf als günstiges Reiseziel verliert, insbesondere während der stark frequentierten Songkran- und Ferienzeit.

Experten raten Touristen, Flüge und Unterkünfte frühzeitig zu buchen, Preise zu vergleichen und alternative Transportmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Gute Planung kann helfen, das Budget zu schonen – doch insgesamt dürfte der Urlaub in Pattaya spürbar teurer ausfallen als in den vergangenen Jahren.



































