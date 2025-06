Pattaya investiert in Jugend: Neue Basketball-Initiative für Gesundheit, Disziplin und Zukunft

PATTAYA, Thailand – Angesichts wachsender Sorgen um Gesundheit, Sicherheit und Freizeitgestaltung für Jugendliche in Touristenstädten setzt Pattaya ein starkes Zeichen: Die Stadt investiert gezielt in sportliche Aktivitäten – mit einem besonderen Fokus auf Basketball.

Am 31. Mai eröffnete Bürgermeister Poramet Ngampichet feierlich den neuen Basketballplatz für Jugendliche an der städtischen Schule Pattaya City School 11 (Mathayom Satit Pattaya). Die Initiative ist Teil einer stadtweiten Kampagne zur Förderung von Bewegung, Disziplin und persönlicher Entwicklung junger Menschen.







Das Projekt wurde mit einem Budget von 58.455 Baht aus dem Gesundheitsfonds der Stadt Pattaya finanziert. Die Mittel flossen in Ausrüstung und Infrastrukturverbesserungen. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren einen sicheren Ort für Training und sportliche Entfaltung zu bieten. Die Trainings sind kostenlos und finden montags bis freitags von 17:00 bis 20:00 Uhr sowie an Wochenenden von 10:00 bis 20:00 Uhr statt.

„Der Basketballplatz ist mehr als nur ein Ort zum Spielen – er ist ein Raum für Entwicklung, Freundschaften und wichtige Lebenskompetenzen“, betonte Wichawut Phinyo, Berater des Pattaya Basketball Clubs, der das Projekt während der Eröffnungsfeier vorstellte.



Nach dem offiziellen Teil fanden Freundschaftsspiele mit Jugendlichen verschiedener Schulen statt. Für Begeisterung sorgte ein spontaner Auftritt des Bürgermeisters selbst, der einige Körbe warf und damit ein klares Signal für die Unterstützung junger Talente setzte.

Das Programm soll Jugendlichen eine sinnvolle Alternative zu Bildschirmzeit oder Straßenleben bieten – besonders wichtig in einer lebhaften Stadt wie Pattaya. Durch strukturierte Sportangebote wollen die Verantwortlichen nicht nur die körperliche Gesundheit fördern, sondern auch neue Chancen für Bildung, Stipendien und gesellschaftliche Teilhabe eröffnen.