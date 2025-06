HGM Education Fund vergibt über 700.000 Baht an 27 bedürftige Schüler – eine achtjährige Erfolgsgeschichte in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Im Diana Garden Resort in Pattaya wurden am Wochenende 27 thailändische Schüler mit Stipendien im Gesamtwert von über 700.000 Baht ausgezeichnet. Die Unterstützung geht auf den HGM Education Fund zurück, der sich seit acht Jahren für talentierte, aber finanziell benachteiligte Jugendliche einsetzt. Initiator ist der deutsche Unternehmer Hans Günther Müller, der sich nach 45 erfolgreichen Berufsjahren in Deutschland in Pattaya zur Ruhe gesetzt hat.







Müller, überzeugt davon, dass „eine gute Bildung der Schlüssel zu einem besseren Leben und künftigen Erfolg ist“, gründete den Fonds aus seinem privaten Vermögen. Die Verwaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der HHN Foundation for Thai Children, einer lokalen gemeinnützigen Organisation, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche engagiert.

An der feierlichen Zeremonie nahmen zahlreiche Vertreter aus Verwaltung und Zivilgesellschaft teil, darunter Frau Ratchaneekorn Chantasena, stellvertretende Sekretärin der Gemeinde Nongprue, Frau Sophin Thepajak, Geschäftsführerin der Diana Group Co., Ltd., sowie Frau Ratchada Chomjinda, Direktorin der HHN Foundation. Ebenfalls anwesend waren Herr Sirames Akarapongpanich, stellvertretender Direktor der Stiftung, und Herr Pirun Noeimjai, Projektleiter des HGM-Fonds.



Seit der Gründung des HGM Education Fund erhielten insgesamt 70 Schüler und Studenten – vom Sekundarbereich bis zur Universität – finanzielle Förderung in Höhe von über 4,9 Millionen Baht. Die diesjährigen 27 Stipendiaten stehen exemplarisch für die fortwährende Mission des Fonds: jungen Thailändern durch Bildung neue Chancen zu eröffnen und sie auf ihrem Weg zu verantwortungsvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu unterstützen.