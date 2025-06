Pattaya holt versunkene Bojen am Bali Hai Pier zur Verbesserung der Sicherheit

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Manot Nongyai leitete eine kommunale Aktion zur Bergung von langjährig versunkenen Bojen aus dem Wasserbereich der alten Bali Hai Bootsparkzone. Die Maßnahme folgt auf wiederholte Beschwerden von Schnellboot- und Passagierbootbetreibern, die mit der beengten und gefährlichen Lage in diesem Bereich zu kämpfen hatten.







Manot erklärte, dass es sich bei den Bojen um Überreste eines längst aufgegebenen Projekts für einen schwimmenden Pier handelt, der als Anlegeplatz für Tourboote am Bali Hai dienen sollte. Das Projekt wurde vor Jahren nach Schäden durch den Taifun Vamco während der Übergabephase abgebrochen. Seither lagen dutzende, möglicherweise hunderte Bojenfragmente und Ankerstrukturen am Meeresboden und stellten eine zunehmende Gefahr für die Schifffahrt dar.

„Diese alten Bojen sind ein erhebliches Risiko für den Schiffsverkehr. Kapitäne berichteten von Vorfällen und Beinahe-Unfällen beim Manövrieren in diesem Gebiet“, sagte Manot. „Einige der Bojen liegen schon jahrelang unter Wasser. Die heutige Aktion ist nur der Anfang – wir werden so lange bergen, bis das Gebiet wieder sicher ist.“

Die ersten Bergungen wurden mit schwerem Gerät durchgeführt und mehrere Bojen an Land gebracht. Diese wurden zum Chaiyapruek 2 Sports Complex transportiert. Allerdings bleiben viele weitere, geschätzt über 200 Stück, noch unter Wasser. Einige sind zu groß oder zu tief verankert für eine Bergung an der Oberfläche. Deshalb sind weitere Einsätze mit größeren Spezialschiffen, wie Pontonfähren, geplant.

Die Stadt plant, die geborgenen Bojen zu recyceln und so zusätzliche Einnahmen für die Gemeindekasse zu erzielen, während gleichzeitig die Schifffahrt rund um den Pier erleichtert wird.

„Diese Säuberung stellt nicht nur die Sicherheit wieder her, sondern erlaubt es uns auch, wertvolle Materialien zurückzugewinnen. Wir arbeiten daran, diese nachhaltig und vorteilhaft weiterzuverwenden“, erläuterte Manot.

Die Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Engagements der Stadtverwaltung Pattaya, die Uferinfrastruktur zu reinigen, wieder nutzbar zu machen und besser zu verwalten – angesichts wachsender Sorge um Sicherheit, öffentlichen Zugang und Umweltschutz.

Mit dem Wiederaufschwung des maritimen Tourismus betonen Beamte, dass ein sicherer und gut verwalteter Pier essenziell ist, um sowohl die lokale Wirtschaft als auch die zehntausenden Touristen zu unterstützen, die mit Booten zwischen Pattaya und nahegelegenen Inseln wie Koh Larn pendeln.