Pattaya bleibt wachsam – Regen lässt nach, doch Gewitter im Osten erwartet

PATTAYA, Thailand – Während der Regen in weiten Teilen Thailands nachgelassen hat, warnt das thailändische Meteorologische Department (TMD) vor möglichen Gewittern in Pattaya und anderen östlichen Provinzen am kommenden Wochenende. In den südlichen Landesteilen halten starke Regenfälle an, mit teils ergiebigen Niederschlägen und unruhiger See.

Östliche und südöstliche Winde beeinflussen derzeit große Teile des Landes, einschließlich des Golfs von Thailand und der Andamanensee. Sie bringen vereinzelte Gewitter und Wellen von bis zu zwei Metern Höhe in stürmischen Gebieten mit sich. Die Bevölkerung in betroffenen Regionen wird aufgerufen, wachsam zu bleiben, sich vor möglichen Sturzfluten zu schützen, Regenschirme oder Regenmäntel mitzuführen und überflutete Straßen zu meiden. Bootsführer sollten besondere Vorsicht walten lassen und raue Seegebiete meiden.



In der Hauptstadtregion Bangkok und den umliegenden Provinzen werden Gewitter in etwa 60 Prozent des Gebiets erwartet, bei Temperaturen zwischen 24 und 37 °C. Im Norden, etwa in Chiang Mai und Chiang Rai, sind vereinzelte Schauer vorhergesagt (22–34 °C). Die nordöstlichen Provinzen, darunter Nakhon Ratchasima und Buriram, müssen mit Gewittern in rund 30 Prozent der Region rechnen (22–35 °C). Zentral- und Ostthailand, einschließlich Pattaya, werden voraussichtlich in 60 Prozent der Gebiete von Regen und Gewittern betroffen sein.







Am stärksten trifft es die südlichen Küstenregionen, wo sowohl an der Ost- als auch an der Westküste teils heftiger Regen und Wellen von bis zu zwei Metern in stürmischen Zonen gemeldet werden.

Die Behörden rufen insbesondere die Bewohner Pattayas auf, die Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen und Vorsichtsmaßnahmen während der bevorstehenden Gewitter zu treffen.



































