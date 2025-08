Pattaya bleibt ruhig trotz Stürmen, Bangkok meldet geringe Regenwahrscheinlichkeit

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Während andere Teile Thailands sich auf unbeständiges Wetter einstellen müssen, bleibt Pattaya weitgehend verschont. Der Himmel ist klar, und die Winde sind ruhig. Trotz verbreiteter Warnmeldungen und vereinzelter Gewitter im Land genießt die beliebte Küstenstadt an der Ostküste weiterhin stabiles Wetter.

Laut Angaben des Meteorologischen Instituts sorgt ein nachlassender Südwestmonsun über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand in Oberthailand für leichte Regenfälle. Eine Tiefdruckzelle über Nordvietnam und dem Golf von Tonkin trägt andernorts zu unruhigen Wetterbedingungen bei. Pattaya und die umliegenden Gebiete blieben bislang jedoch von Beeinträchtigungen verschont.







Sowohl die Andamanensee als auch der Golf von Thailand verzeichnen aktuell nur schwache Winde und geringe Wellenaktivität. Zwar werden örtlich Gewitter in einigen Küstenregionen erwartet, doch die Wellenhöhe beträgt dort meist 1–2 Meter und steigt lediglich in Gewitterzonen über 2 Meter. Für Pattaya wurden jedoch keine derartigen Gefahren gemeldet, sodass der Schiffsverkehr wie gewohnt weiterläuft.



Im Gegensatz dazu liegt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter in Bangkok und den umliegenden Provinzen bei rund 20 %. Auch im Norden und Nordosten des Landes wird mit vereinzelten Schauern gerechnet, während die östlichen und südlichen Küstengebiete die instabilen Seebedingungen weiterhin im Blick behalten. Für Pattaya gelten derzeit jedoch keine speziellen Warnungen, sodass lokale Geschäfte und touristische Aktivitäten ungehindert fortgeführt werden können.

Die örtlichen Behörden raten Bewohnern und Touristen, sich regelmäßig über die Wettersituation zu informieren, jedoch keinen Anlass zur Sorge zu sehen. Für die Provinz Chonburi wurden bislang keine speziellen Wetterwarnungen herausgegeben.