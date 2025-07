Pattaya bleibt beliebtes Wochenendziel trotz Monsunvorhersage

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Institut warnte am 18. Juli vor starken Regenfällen in Teilen Nord-, Zentral- und Ostthailands, besonders in den Provinzen Mae Hong Son, Chiang Mai und Chiang Rai. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich auf mögliche Überschwemmungen und Erdrutsche in bergigen und tiefgelegenen Regionen vorzubereiten. Bangkok und die Metropolregion erwarten mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % Gewitter mit lokal starken Niederschlägen bei Temperaturen von 24 bis 35 Grad Celsius.







Ein tropischer Sturm namens „Wipha“ hat sich nahe der östlichen Philippinen verstärkt und soll sich zwischen dem 19. und 22. Juli über die nördlichen Philippinen in das nördliche Südchinesische Meer bewegen. Dies wird den Südwestmonsun verstärken und stärkere Regenfälle sowie hohe Wellen von zwei bis drei Metern oder mehr in der Andamanensee und im Golf von Thailand verursachen. Seeleute werden zu Vorsicht und Vermeidung von Fahrten bei Sturm geraten.

Trotz des unbeständigen Wetters in anderen Teilen Thailands bleibt Pattaya für Bewohner Bangkoks und der umliegenden Gebiete das bevorzugte Ziel für Wochenendausflüge. Mit seiner guten Erreichbarkeit, dem lebhaften Nachtleben und den traumhaften Stränden bietet Pattaya eine bequeme und erfrischende Flucht aus dem Großstadttrubel.



Aktuelle Daten von Agoda bestätigen Pattayas Popularität als meistbesuchtes Reiseziel für Kurzübernachtungen in Thailand in den ersten fünf Monaten 2025. Weitere beliebte Ziele für kurze Trips sind Chonburi, Hua Hin, Rayong und Khao Yai – ein Beleg für den wachsenden Trend zu unkomplizierten Wochenendausflügen im ganzen Land.

Pattayas Anziehungskraft beruht auf seiner gut ausgebauten Infrastruktur, hochwertigen Gastfreundschaft und lebendigen Tourismusbranche. Die Behörden legen zudem großen Wert auf Hochwasserschutz und Katastrophenvorsorge, um die Sicherheit und den Komfort von Bewohnern und Besuchern zu gewährleisten. Fortschrittliche Entwässerungssysteme und Frühwarntechnologien helfen, starke Regenfälle und Überschwemmungen effektiv zu bewältigen. Dank dieser Maßnahmen trocknen Überschwemmungen meist innerhalb einer Stunde ab, sodass auch bei schwierigen Wetterbedingungen nur geringe Beeinträchtigungen entstehen. So bleibt ein Kurztrip nach Pattaya sicher, entspannt und angenehm.