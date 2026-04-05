Pattaya bereitet „New Life“-Event vor, um Raum für Erneuerung und christliche Gemeinschaftsaktivitäten zu schaffen

PATTAYA, Thailand – Pattaya bereitet ein neues Gemeinschaftsevent mit dem Titel „New Life“ vor, das Möglichkeiten zur Erneuerung schaffen und eine Vielzahl von Aktivitäten für christliche Gemeinschaften sowie die breite Öffentlichkeit bieten soll.

Am 3. April fand im Rathaus eine Planungssitzung statt, geleitet von Vizebürgermeister Damrongkiat Pinijkarn im Auftrag von Bürgermeister Poramet Ngampichet.

An der Sitzung nahmen städtische Beamte sowie Vertreter des BR Institute teil, die das Konzept und den Rahmen der Veranstaltung vorstellten. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Programmgestaltung, Eventmanagement, Sicherheitsmaßnahmen sowie die Organisation für Bewohner und Touristen.

Das „New Life“-Event ist für den 4. Juli am Pattaya Central Beach (gegenüber dem Einkaufszentrum Central Pattaya) geplant. Geplant sind Live-Musikauftritte, religiöse Lieder, inspirierende Aktivitäten sowie christliche Taufzeremonien, ergänzt durch weitere gemeinschaftsorientierte Programme, die die Teilnahme der Öffentlichkeit und von Besuchern fördern sollen.



Vizebürgermeister Damrongkiat erklärte, dass die Veranstaltung Pattayas Engagement widerspiegelt, Möglichkeiten zur Erneuerung auf wirtschaftlicher, sozialer und spiritueller Ebene zu schaffen, und gleichzeitig eine inklusive Teilnahme aller Gemeinschaften, einschließlich der christlichen, zu fördern.

Er betonte außerdem, dass die Stadt strenge Sicherheitsmaßnahmen und umfassende Organisation gewährleisten wird, um ein reibungsloses und gut gemanagtes Event zu garantieren, das der gesamten Gemeinschaft zugutekommt.



































