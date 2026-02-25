Deutscher Tourist am Pattaya Beach brutal angegriffen

PATTAYA, Thailand – Die Polizei in Pattaya fahndet mit Hochdruck nach einer Gruppe von Verdächtigen, nachdem ein deutscher Tourist am Pattaya Beach angegriffen wurde. Behörden zufolge hat der Vorfall dem touristischen Image der Stadt geschadet.

Das 55-jährige Opfer aus Deutschland wurde bei dem Angriff verletzt. Der Vorfall wurde teilweise auf Video festgehalten und verbreitete sich am 24. Februar online. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie mehrere Personen den Touristen am Strand umringen und attackieren. Zeugen berichteten, sie hätten Rufe gehört, in denen der Mann aufgefordert wurde, seine Tasche herauszugeben. Ein Verdächtiger soll Umstehende zudem angewiesen haben, nicht zu filmen, bevor die Gruppe vom Tatort flüchtete.







Einsatzkräfte stellten vor Ort ein Mobiltelefon sicher, das in ein nahegelegenes Abflussrohr gefallen war. Das Gerät wurde später von den Beamten geborgen.

Nach Angaben des Opfers hatte der Vorfall bereits früher in der Nacht seinen Anfang genommen. Der Mann erklärte, er habe zwei Personen, die er zuvor kennengelernt hatte, in seine Unterkunft eingeladen. Nachdem er geduscht habe, habe er die beiden hinausbegleitet. Als er in sein Zimmer zurückkehrte, habe er festgestellt, dass 35.000 Baht Bargeld sowie 1.200 Euro fehlten.



Der Tourist sagte weiter aus, er habe die beiden später am Pattaya Beach wiedererkannt und versucht, sie festzuhalten. Daraufhin hätten etwa fünf bis sechs mutmaßliche Komplizen eingegriffen und ihn angegriffen.

Ermittler der Pattaya City Police bestätigten, dass der Geschädigte formell Anzeige erstattet hat. Die Polizei wertet derzeit CCTV-Aufnahmen, Zeugenaussagen und vorhandene Daten aus, um alle Beteiligten zu identifizieren und festzunehmen.

Der Vorfall hat erneut Kritik an wiederkehrender Straßenkriminalität entlang des Pattaya Beach ausgelöst. Anwohner, Beschäftigte im Tourismussektor und Langzeitbesucher berichten, dass ähnliche Fälle – insbesondere nachts – wiederholt vorkommen und oft informelle Gruppen entlang der Strandpromenade betreffen.

Kritiker argumentieren, viele Beteiligte seien in der Gegend bekannt und würden offen dort arbeiten oder sich aufhalten. Dennoch werde die Durchsetzung häufig als uneinheitlich wahrgenommen, wobei Maßnahmen oft erst nach Eskalationen oder viraler Verbreitung ergriffen würden.





Einige Tourismusakteure warnen, das Problem liege weniger im fehlenden Bewusstsein als vielmehr in unzureichender Prävention und mangelnder Konsequenz, wodurch Wiederholungstäter weiterhin in stark frequentierten Touristenzonen agieren könnten. Ohne nachhaltige und sichtbare Maßnahmen, so die Warnung, drohten solche Vorfälle das Vertrauen von Besuchern weiter zu untergraben und Pattayas Ruf als sicheres internationales Reiseziel zu beschädigen.

Die Polizei ging auf diese Kritik nicht direkt ein, betonte jedoch, dass die Ermittlungen in vollem Gange seien und alle Beteiligten nach ihrer Festnahme strafrechtlich verfolgt würden.



































