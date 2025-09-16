Nong Nooch Pattaya fördert Buddhismus – Neues Kultur- und Lernzentrum für Kinder und Jugendliche eröffnet

PATTAYA, Thailand – Der Nong Nooch Tropical Garden Pattaya unter der Leitung von Vorsitzendem Kampol Tantajaa entwickelt den Garten weiterhin zu einem umfassenden Lernreich mit fünf zentralen Bereichen: Botanische Gärten, Ton-Tierpark, Kunst und Kultur, thailändische Küche sowie Buddhismus. Ziel der Initiative ist es, Kindern, Jugendlichen und Touristen ein immersives Erlebnis zu bieten, das Wissen, Kunst, Kultur und buddhistische Lehren miteinander verbindet.





Im Bereich Buddhismus wurden bereits fünf repräsentative Buddha-Statuen aus aller Welt installiert. Darunter befinden sich die Guanyin Bodhisattva, Maitreya Buddha aus dem Pong Eung Sa Tempel in Korea, Shakyamuni Buddha, Lejun Sejar aus Myanmar und der Daibutsu Buddha aus Japan. Die Statuen sollen Kindern und Jugendlichen Wertschätzung für den Buddhismus vermitteln und Respekt sowie Verständnis fördern, das mit dem Alter weiter wächst.

Der Garten errichtet derzeit weitere 11 Statuen, von denen bereits drei fertiggestellt sind: der Dordenma Buddha, Jowo Shakyamuni und der Bamiyan Buddha. Diese werden in Kürze der Öffentlichkeit zur Besichtigung und Verehrung zugänglich sein.







Nong Nooch Pattaya versteht diesen Bereich sowohl als kulturelles Touristenziel als auch als internationales Lernzentrum für Buddhismus. Ziel ist es, jungen Besuchern fundierte buddhistische Lehren zu vermitteln und gleichzeitig in- und ausländischen Touristen die einzigartige Gelegenheit zu bieten, erstmals eine globale Sammlung repräsentativer Buddha-Statuen zu sehen.



































