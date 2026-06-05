PATTAYA, Thailand – Eine jüngste Welle von Online-Diskussionen in Bangkok über die Verwendung ausländischer Währungen in chinesischen Restaurants hat eine breitere öffentliche Debatte über sogenannte Nominee-Unternehmen und mutmaßliche Aktivitäten der „Grauwirtschaft“ mit Beteiligung ausländischer Investoren in Thailand neu entfacht.

Die Diskussion hat sich inzwischen über die Hauptstadt hinaus ausgeweitet. Besonders die Provinz Chonburi sowie die Regionen Pattaya und Banglamung stehen verstärkt im Fokus von Bürgern und Online-Kommentatoren, die sich über ausländisch geprägte Unternehmensstrukturen in den Bereichen Immobilien, Gastgewerbe und Tourismus sorgen.







Während viele ausländische Investoren legal tätig sind und zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, werden immer wieder Bedenken hinsichtlich des möglichen Missbrauchs von Nominee-Konstruktionen geäußert. Dabei sollen thailändische Staatsangehörige angeblich Anteile im Namen ausländischer Eigentümer halten.

Kritiker argumentieren, dass undurchsichtige Eigentumsstrukturen die Transparenz in bestimmten Branchen beeinträchtigen und zu Wettbewerbsnachteilen für vollständig gesetzeskonforme lokale Unternehmen führen könnten. Die öffentliche Debatte hat sich in den vergangenen Wochen zusätzlich verschärft, nachdem in sozialen Medien vermehrt Behauptungen über den Einfluss ausländischer Geschäftsnetzwerke auf die Wirtschaft Pattayas verbreitet wurden.

Einige Beiträge behaupten, bestimmte Netzwerke seien in den Bereichen Immobilieninvestitionen, Grundstücksbesitz und Dienstleistungsgewerbe aktiv. Diese Behauptungen wurden jedoch bislang nicht unabhängig bestätigt und unterscheiden sich erheblich hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit.



In Online-Diskussionen wurde zudem auf frühere Strafverfahren gegen ausländische Staatsangehörige in der Provinz Chonburi verwiesen. Dabei handelte es sich um Fälle, in denen Behörden Durchsuchungen und Festnahmen im Zusammenhang mit schweren Straftaten durchgeführt hatten. Strafverfolgungsbehörden haben jedoch keinen systematischen Zusammenhang zwischen diesen Fällen und der breiteren Geschäftswelt bestätigt. Soweit erforderlich, dauern die Ermittlungen weiterhin an.

Lokale Beobachter weisen darauf hin, dass Pattayas rasantes Wachstum als Tourismus- und Investitionszentrum sowohl seriöse internationale Investoren als auch komplexere Geschäftsmodelle angezogen habe. Dadurch steige der Druck auf Aufsichts- und Kontrollbehörden.

In öffentlichen Foren werden zunehmend Fragen zur Konsequenz der Rechtsdurchsetzung sowie zur Fähigkeit der Behörden gestellt, Unternehmensstrukturen und Finanzströme umfassend zu überwachen.







Gleichzeitig betonen Wirtschaftsvertreter, dass ausländische Investitionen eine wichtige Rolle für den Immobilienmarkt, die Hotellerie und den Arbeitsmarkt der Stadt spielen, insbesondere in den tourismusabhängigen Bezirken. Sie warnen davor, dass pauschale Verallgemeinerungen rechtmäßig arbeitenden Unternehmen schaden könnten, die sich an thailändische Gesetze halten.

Behörden haben bislang keine umfassende Stellungnahme zu den jüngsten Online-Vorwürfen abgegeben. Zudem wurden bislang keine überprüften Beweise öffentlich vorgelegt, die die in sozialen Medien geäußerten Vorwürfe mit organisierten kriminellen Netzwerken in Verbindung bringen. Die zuständigen Stellen überwachen die betreffenden Wirtschaftssektoren weiterhin und führen bei Bedarf Kontrollen durch.

















































