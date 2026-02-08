Neue Kaltluft bringt Stürme und böige Winde nach Pattaya und Ostthailand

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat vor einer neuen Kaltluftwelle aus China gewarnt, die sich südwärts ausbreitet und in Teilen der östlichen Region, darunter Pattaya, sowie im Nordosten und in Zentralthailand Gewitter und starke Windböen bringen kann.

Nach Angaben der Behörde hat sich ein mäßig bis relativ starkes Hochdruckgebiet bereits über Südchina und Nordvietnam gebildet und wird sich voraussichtlich bis Samstagabend über das nördliche Laos, den oberen Nordosten Thailands sowie das Südchinesische Meer ausdehnen.







Diese Wetterlage verstärkt die Winde im Nordosten, während südliche und südöstliche Winde feuchte Luft aus dem Golf von Thailand und dem Südchinesischen Meer in die Zentralregion, nach Bangkok und die angrenzenden Provinzen sowie an die Ostküste führen. In Pattaya und den umliegenden Gebieten kann es daher örtlich zu Gewittern mit starken Windböen kommen.

Die Behörden raten den Bewohnern in Oberthailand, aufgrund der wechselnden Wetterbedingungen besonders auf ihre Gesundheit zu achten. Landwirte werden aufgefordert, Nutzpflanzen und Vieh vor möglichen Schäden durch Regen und starke Winde zu schützen.

Im Süden des Landes werden weiterhin vereinzelte Gewitter erwartet, da der Nordostmonsun über dem Golf von Thailand und der südlichen Region vorherrscht. Im unteren Golf von Thailand werden Wellenhöhen von etwa ein bis zwei Metern erwartet, die in Gewittergebieten über zwei Meter ansteigen können. Die Schifffahrt im Golf von Thailand sowie in der Andamanensee wird zu erhöhter Vorsicht aufgerufen.



Unterdessen bleibt auch die Luftqualität ein Thema. In Nord-, Zentral- und Teilen Bangkoks werden aufgrund schwacher Luftzirkulation und leichter Winde weiterhin mäßige Werte bei Staub und Dunst gemessen. Ähnliche Bedingungen können auch in Teilen der östlichen Region, einschließlich der Küsten- und Tourismusgebiete, auftreten.

Das Meteorologische Amt beobachtet die Lage weiterhin und rät der Bevölkerung, insbesondere in Küsten- und Tourismuszonen wie Pattaya, auf plötzliche Wetteränderungen vorbereitet zu sein.



































