Nebensaison trifft hart: Weniger Touristen zwingen Pattayas Barangestellte in die Hilfeschlange

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Im Herzen von Pattayas berühmtem Vergnügungsviertel reihten sich am Abend des 9. Juli dutzende Angestellte von Bierbars, Unterhaltungslokalen sowie Motorradtaxifahrer in einer stillen Schlange auf, um gespendete Lebensmittelpakete zu erhalten – Eier, Instantnudeln, Som Tam und Curry-Nudeln. Diese bescheidene Hilfsaktion macht deutlich, wie ernst die Lage ist.

Organisiert wurde die bereits fünfte Verteilungsrunde von der Pattaya Nightlife Business Association (PNBA) unter der Leitung ihrer Präsidentin Lisa Hamilton an der Soi 7 in Jomtien.

Hamilton, die sich seit Jahren für die Beschäftigten im Nachtleben einsetzt, erklärte, die Spendenaktion sei Teil einer zehn Stationen umfassenden Kampagne im gesamten Bezirk Banglamung. „Wir stecken mitten in der Nebensaison, und dieses Jahr ist es besonders schlimm“, sagte sie. „Die Touristenzahlen bleiben weit hinter den Erwartungen zurück, viele Mitarbeiter kämpfen ums tägliche Überleben.“







Auch die Betroffenen schilderten ihre Sorgen. Bei weniger Gästen in der Stadt und stetig steigenden Rechnungen werde selbst das tägliche Essen zur Herausforderung. „Es geht nicht nur ums Essen“, sagte eine Kassiererin einer Bierbar. „Es geht darum, dass wir uns vergessen fühlen.“

Die Empfänger warteten ruhig und dankbar – die Stimmung war bedrückt und stand in starkem Kontrast zum üblichen Bild Pattayas mit seinen grellen Lichtern und belebten Straßen.

Die Vereinigung plant bereits die sechste Verteilungsaktion, deren Ort noch bekanntgegeben wird.

Während die Stadt weiterhin „Qualitätstourismus“ bewirbt und sich auf große Veranstaltungen vorbereitet, bleibt für viele eine Frage offen: Wer kümmert sich um jene Menschen, die Pattaya überhaupt erst lebendig machen?