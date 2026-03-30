Nächtliche Auseinandersetzung zwischen Touristen und Transgender-Gruppe auf Walking Street

PATTAYA, Thailand – In den frühen Morgenstunden des 29. März kam es auf der Walking Street Pattaya zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, die zahlreiche Schaulustige anzog und einen schnellen Einsatz der Touristenpolizei auslöste.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3:30 Uhr im Bereich des Parkplatzes nahe dem alten Pier von Süd-Pattaya am Eingang der bekannten Vergnügungsmeile in Nong Prue, Bezirk Bang Lamung.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden die Behörden eine große Menschenmenge aus thailändischen und ausländischen Beobachtern vor, von denen viele das Geschehen mit ihren Mobiltelefonen filmten. In die Auseinandersetzung verwickelt waren eine ausländische Touristin im Alter zwischen 25 und 35 Jahren sowie eine Gruppe von etwa acht bis zehn Transgender-Personen. Der Streit eskalierte in eine körperliche Konfrontation und sorgte für chaotische Szenen.

Während der Auseinandersetzung wurden mehrere abgestellte Motorräder umgestoßen und beschädigt, was die Unruhe zusätzlich verstärkte und bei Umstehenden Besorgnis auslöste.



Die Touristenpolizei konnte die Situation kurze Zeit später unter Kontrolle bringen. Vier ausländische Frauen wurden zur Identitätsfeststellung und Befragung auf die Wache gebracht, während sich die übrigen Beteiligten vom Ort entfernten. Die Ermittlungen dauern an, um weitere Beteiligte zu identifizieren und die Ursache des Streits zu klären.

Berichten zufolge kam es in diesem Bereich bereits mehrfach zu ähnlichen Vorfällen, was bei Anwohnern und Geschäftsbetreibern Forderungen nach strengeren Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Die Walking Street gilt weiterhin als eine der meistfrequentierten Ausgehzonen Pattayas und zieht allabendlich große Besucherzahlen an.



































