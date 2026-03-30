Hotelbesitzer aus Sattahip spendet 600 Reissäcke für Kinder mit Behinderungen

PATTAYA, Thailand – Ein bekannter Hotelbesitzer aus Sattahip hat 600 Säcke Reis gespendet, um Kinder mit Behinderungen zu unterstützen, die unter der Obhut der Baan Nontapum Foundation im Bezirk Pak Kret in der Provinz Nonthaburi stehen.

Die Familie Wisarutthamrongkul family, Eigentümer des Swan Lake Hotel Sattahip, übergab die Spende, um die Versorgung mit grundlegenden Lebensmitteln sicherzustellen und die finanzielle Belastung bei der Betreuung von Kindern mit Behinderungen zu verringern.

Die Lieferung wurde direkt an die Stiftung übergeben, die sich um eine große Anzahl von Kindern kümmert und langfristige Unterstützung sowie Pflegeleistungen bereitstellt.

Nach Angaben der Familie zielt die Initiative darauf ab, die grundlegenden Lebensbedürfnisse zu sichern und die Lebensqualität der besonders schutzbedürftigen Kinder nachhaltig zu verbessern.

Zugleich betonten sie ihr fortwährendes Engagement im Bereich der sozialen Verantwortung. Mit solchen Initiativen wolle man der Gesellschaft etwas zurückgeben und langfristige Perspektiven für benachteiligte Gruppen schaffen.



































