Fährbetreiber verschieben Preiserhöhung auf Pattaya–Koh Larn Strecke als Songkran-Geschenk

PATTAYA, Thailand – Fährbetreiber auf der stark frequentierten Strecke zwischen Pattaya und Koh Larn haben eine geplante Fahrpreiserhöhung vorübergehend ausgesetzt und bieten Reisenden damit eine willkommene Entlastung während der bevorstehenden Songkran-Feiertage.

Die Entscheidung folgt nur wenige Tage, nachdem Betreiber angekündigt hatten, die Ticketpreise von 30 Baht auf 40 Baht pro Fahrt anzuheben – ein Vorschlag, der bei Pendlern und Touristen gleichermaßen für Besorgnis sorgte.

Nach Appellen des Gouverneurs von Chonburi, die Kostenbelastung während wichtiger Feiertage zu reduzieren, bestätigte der Verband der Passagierboot-Betreiber von Pattaya die Verschiebung der Preisanpassung. Die Maßnahme wurde ausdrücklich als „Songkran-Geschenk“ an die Öffentlichkeit bezeichnet.

Ziel der Initiative ist es, den Tourismus nach Koh Larn und Pattaya zu unterstützen und gleichzeitig die Reisekosten für Besucher und Einheimische zu senken, die zwischen Festland und Insel pendeln.

Die Betreiber betonten, dass trotz Beibehaltung des bisherigen Fahrpreises von 30 Baht die Servicequalität und Sicherheitsstandards unverändert hoch bleiben. Die Fahrpläne werden weiterhin mit voller Kapazität betrieben, um dem erwarteten Anstieg der Passagierzahlen gerecht zu werden. Gleichzeitig sollen während der Feiertage strenge Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden.







Der Verband kündigte zudem an, dass künftige Preisanpassungen rechtzeitig über offizielle Kanäle bekannt gegeben werden, und rief die Öffentlichkeit dazu auf, sich entsprechend zu informieren.

Die vorübergehende Aussetzung der Preiserhöhung dürfte dazu beitragen, die starke Reisedynamik während Songkran aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Koh Larn auch in der Hochsaison ein leicht erreichbares und attraktives Reiseziel bleibt.



































