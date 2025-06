Mitfühlender Einsatz: Pattaya bringt betrunkene Touristen sicher zurück ins Hotel – und weckt Erinnerungen an Thailands Gastfreundschaft

PATTAYA, Thailand – Mit einem einfühlsamen Beispiel für Fürsorge und Gastfreundschaft stärkt Pattaya weiter seinen Ruf als verantwortungsbewusste Touristenstadt: In Jomtien halfen städtische Mitarbeiter einem alkoholisierten Ausländer, der sich nicht mehr selbst orientieren konnte, sicher zurück in sein Hotel.

Der Vorfall ereignete sich kürzlich in der Nähe des Strandes, wo städtische Ordnungskräfte auf den hilflosen Mann aufmerksam wurden. Mit Geduld und Respekt begleiteten sie ihn, ganz im Sinne der lokalen Initiative „Don’t drive drunk, go back with us“, die betrunkenen Besuchern eine sichere Rückkehr ermöglichen soll. Die Beamten erklärten, es sei Teil ihres Auftrags, zu helfen – „nicht nur aus Pflicht, sondern aus Herz“.







Die Reaktionen aus der Bevölkerung waren überwiegend positiv. In sozialen Medien lobten Einheimische den Einsatz mit Kommentaren wie: „Thais haben gute Herzen“ oder „Was wäre, wenn es umgekehrt wäre – und wir im Ausland betrunken wären?“ Auch Touristen dankten für die Hilfe: „Hervorragende Arbeit – ihr habt alles für ihn getan.“

Solche Gesten der Menschlichkeit hinterlassen bleibenden Eindruck – besonders bei jenen, die das Land seit Jahrzehnten besuchen. Einer dieser Langzeitbesucher erinnerte sich in einem Online-Kommentar an ein eigenes Erlebnis aus den 1980er-Jahren. Damals sei er, gerade in Bangkok angekommen, in Soi Cowboy gestrandet, betrunken und überfordert. Doch das Personal des Manhattan Hotels organisierte kurzerhand einen Rollstuhl und brachte ihn sicher zurück.



„Diese Erfahrung hat mich geprägt“, sagte er. „Wenn man Thailändern mit Respekt begegnet, zeigen sie einem eine Wärme und Großzügigkeit, wie man sie kaum anderswo findet.“ Seitdem kehre er regelmäßig zurück – im Oktober plant er wieder einen einmonatigen Aufenthalt.

In einer Zeit, in der Thailand seine Tourismuswirtschaft neu aufbaut, zeigen solche kleinen Taten große Wirkung. Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft – sie sind es, die Besucher nicht nur anziehen, sondern dauerhaft binden.