Live-Musik kehrt im März an den Pattaya Beach zurück

PATTAYA, Thailand – Pattaya bereitet sich erneut auf musikalische Wochenenden am Meer vor, denn das Pattaya Music Festival 2026 kehrt im gesamten März zurück. Die beliebten Live-Auftritte sollen an jedem Freitag und Samstag stattfinden und unterstreichen erneut Pattayas Ruf als eines der wichtigsten Strandmusik-Ziele Thailands.

Das jährliche Festival verwandelt die Strandpromenade traditionell in eine große Open-Air-Konzertfläche und sorgt bereits im Vorfeld für reges Interesse in den sozialen Medien. Musikfans teilen ihre Vorfreude online und warten gespannt auf die offiziellen Bekanntgaben zu Künstlern, Auftrittsterminen und Bühnenstandorten. Entsprechende Details werden veröffentlicht, sobald sie offiziell bestätigt sind.







Neben der allgemeinen Begeisterung äußern langjährige Besucher auch einen bekannten Wunsch: die Rückkehr internationaler Künstler. Viele erinnern sich an frühere Ausgaben des Festivals, bei denen internationale Acts gemeinsam mit bekannten thailändischen Musikern auftraten. Fragen wie „Welche Bands kommen?“ oder „An welchem Wochenende lohnt sich der Besuch?“ werden bereits vielfach diskutiert und zeigen die anhaltende Anziehungskraft der Veranstaltung auf Einheimische und Touristen gleichermaßen.



Das Pattaya Music Festival findet während der trockenen Jahreszeit statt und gilt als wichtiger Impuls für den Tourismus der Stadt. Die Kombination aus Live-Musik, Strandatmosphäre und Nachtleben macht das Festival seit Jahren zu einem der meist erwarteten Events im Veranstaltungskalender Pattayas.

Mit steigender Erwartungshaltung und einer wachsenden Zahl an Fans, die bereits auf die Bekanntgabe des Line-ups warten, richtet sich der Blick nun auf die kommenden offiziellen Ankündigungen.



































