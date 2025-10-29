Leichter Regen und kühlere Morgen in Pattaya erwartet

PATTAYA, Thailand – Die Meteorologische Abteilung sagt für heute leichten Regen in Pattaya voraus, bei leicht kühleren Temperaturen am Morgen. Nordöstliche Winde mit einer Geschwindigkeit von 10–20 km/h bringen eine milde Brise in die Küstenstadt.

Die erwartete Mindesttemperatur liegt zwischen 24 und 26 °C, während die Höchstwerte 28 bis 30 °C erreichen können. Regenfälle werden vereinzelt und kurzzeitig auftreten, hauptsächlich am Nachmittag. Bewohner und Touristen wird daher geraten, bei Aktivitäten im Freien einen Regenschirm oder eine leichte Regenjacke mitzunehmen.







Im Golf von Thailand vor Pattaya herrscht mäßiger Wellengang mit Wellenhöhen von etwa 1–2 Metern; in Gewitternähe können die Wellen höher ausfallen. Kleinboote und örtliche Fischer sollten Vorsicht walten lassen und raue Seegebiete meiden.

Das kühlere, regnerische Wetter ist Teil eines größeren Wettermusters, das derzeit die Zentral- und Ostregionen Thailands beeinflusst, da kalte Hochdruckluftmassen weiterhin auf den Norden des Landes einwirken.



































