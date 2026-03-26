„Lady Drinks“ streichen: Ausländische Besucher setzen in Pattaya auf lokale Bars und BBQ

PATTAYA, Thailand – Einst als preiswertes Reiseziel bekannt, bietet Pattaya heute nicht mehr dieselben günstigen Vergnügungen wie noch vor zwei Jahrzehnten. Inflation, steigende Kraftstoffpreise und höhere Kosten für Unterhaltung verändern das touristische Angebot der Stadt und bringen Langzeitbesucher und Expats dazu, ihre Ausgaben neu zu überdenken.

Viele Ausländer und Langzeitbesucher haben bemerkt, dass Bars und Nachtlokale, insbesondere solche für westliche Touristen, die Preise deutlich erhöht haben. „Ich habe einfach aufgehört, Lady Drinks zu kaufen“, schrieb ein Leser. „In einigen Bars kosten diese 180–190 Baht pro Drink. Ich habe Geld gespart, weil es immer noch tolle Orte zum Essen und Trinken gibt, wenn man die teuren Bars meidet. Warum 180 zahlen, wenn Bier 39 oder 60 Baht kostet?“

Dieses Vorgehen ist weit verbreitet: Zwar bleibt Pattaya im Vergleich zu anderen Destinationen relativ erschwinglich, doch die Stadt setzt zunehmend auf gehobene, teurere Angebote, die viele ausländische Besucher gar nicht suchen. Rustikale Thai-BBQ-Buffets, entspannte Biergärten und lokale Bars – einst typische Bestandteile des Pattaya-Erlebnisses – werden nach und nach durch moderne, teurere Locations ersetzt.

„Für einen sicheren und kostengünstigen Aufenthalt“, raten Leser, „beginnt man damit, Lady Drinks zu streichen. Das ist das Erste, worauf man verzichtet, wenn man die Ausgaben im Griff behalten möchte.“ Gelegentliche Drinks können zwar noch als Geste oder Belohnung gekauft werden, doch empfohlen wird, den Fokus auf preisgünstigere Optionen zu legen – besonders bei einem Aufenthalt von einer Woche oder länger.



Trotz dieser Veränderungen bleibt Pattayas Charme für diejenigen erhalten, die wissen, wo sie suchen müssen. Lokale Restaurants, Street Food und traditionelle Bars bieten noch immer ein Stück ursprüngliche Atmosphäre der Stadt, ohne das Budget zu sprengen. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge, dass der einzigartige Charakter Pattayas, der Touristen ursprünglich anzog, durch gehobene Entwicklungen und steigende Preise langsam verloren geht.



































