Pattaya öffnet eine Fahrspur der Eisenbahnparallelstraße während Asphaltarbeiten

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya gab am 25. März bekannt, dass Asphaltarbeiten an einer Fahrspur der Eisenbahnparallelstraße im Bereich Khao Talo begonnen haben. Die Spur wird für den Verkehr freigegeben, um die Beeinträchtigungen für Anwohner zu verringern, während auf der zweiten Spur an einem neuen Entwässerungssystem gearbeitet wird.

Anwohner haben online Rückmeldungen und Fragen geteilt, darunter Bitten zur Lösung von Überschwemmungsproblemen, Nachfragen zum Fortschritt anderer Abschnitte der Eisenbahnparallelstraße sowie Bedenken zur Soi Nong Krabok 1. Viele äußerten Unterstützung für die Arbeiten der Stadt und betonten, dass zwar Schnelligkeit wünschenswert sei, die Qualität der Bauarbeiten jedoch oberste Priorität haben müsse.



































