Kundin weigert sich, 21 Baht Mehrwertsteuer zu zahlen – Ramen-Zwischenfall in Bangkok löst Online-Entrüstung aus

PATTAYA, Thailand – Ein virales Video, das eine Kundin zeigt, die sich in einem Ramen-Restaurant in Bangkok lautstark über eine Mehrwertsteuer in Höhe von 21 Baht beschwert, hat in den sozialen Medien für breite Empörung gesorgt.

Der Vorfall ereignete sich am 8. Juni in einem Ramen-Shop an einer PTT-Tankstelle im Bangkoker Stadtteil Suksawat. In dem TikTok-Clip ist zu sehen, wie eine mittelalte Frau – von Internetnutzern inzwischen spöttisch als „reiche Tante“ bezeichnet – die Angestellten beschuldigt, sie falsch abgerechnet zu haben. Sie verweigerte die Zahlung der Mehrwertsteuer und fragte wiederholt: „Was ist VAT?“







Laut dem Beitrag hatte die Kundin zwei Gerichte (190 und 95 Baht) sowie ein Getränk (15 Baht) bestellt – zusammen 300 Baht vor Steuern. Mit 7 % VAT kamen 21 Baht hinzu, die Rechnung belief sich auf 321 Baht. Die Frau weigerte sich jedoch zu zahlen, wurde laut, beschimpfte die Mitarbeiterinnen und versuchte schließlich, das Restaurant zu verlassen, ohne zu zahlen.

Die Situation eskalierte, bis Personal der Tankstelle und später auch die Polizei eingeschaltet wurden. Ein anwesender Zeuge, der die Szene filmte, bestand darauf, dass die Frau zuerst bezahlt, bevor sie gehen dürfe. Schließlich bezahlte sie mit einem 1.000-Baht-Schein, erhielt 679 Baht Wechselgeld und verließ den Laden unter Protest – nicht ohne zu rufen:

„Mein Hemd hat 6.000 Baht gekostet, meine Hose 50.000 Baht. Ich bin sehr reich!“



Die Szene rief nicht nur Reaktionen in Bangkok hervor – auch in Städten wie Pattaya wurde diskutiert, wo ausländische Gäste mehr Wert auf transparente Preise und respektvolles Verhalten legen. Viele Expats äußerten Unverständnis über das mangelnde Wissen über grundlegende Steuerpraktiken bei Teilen der thailändischen Bevölkerung. Einige bezeichneten es als ironisch, dass Einheimische sich über VAT beschweren, während Ausländer sie klaglos akzeptieren.

In sozialen Netzwerken überwog die Kritik an der Kundin. Viele warfen ihr Arroganz, Unwissenheit und mangelnden Respekt gegenüber dem Personal vor. Ihre angebliche „Reichtumsbekundung“ wurde in zahllosen Memes und Kommentaren verspottet.