Kühleres, windiges Wetter erreicht Pattaya – Kaltluft aus China erfasst Ostthailand

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die umliegenden Gebiete erleben derzeit deutlich kühlere und windigere Wetterbedingungen, nachdem eine starke Kaltluftmasse aus China weiterhin große Teile von Oberthailand bedeckt. Das teilte das Thailändische Meteorologische Amt mit.

In Pattaya und der gesamten Ostregion werden die Temperaturen voraussichtlich um 1 bis 2 Grad Celsius sinken. Vor allem in den Morgenstunden ist es spürbar kühler. Die Tiefsttemperaturen liegen bei etwa 16 bis 22 Grad Celsius, während die Tageshöchstwerte zwischen 28 und 31 Grad Celsius erwartet werden. Gleichzeitig nehmen die nordöstlichen Winde zu und erreichen Geschwindigkeiten von 20 bis 35 km/h.







Auch auf See haben sich die Bedingungen verschärft. Im östlichen Golf von Thailand, einschließlich der Küste vor Pattaya, erreichen die Wellenhöhen 1 bis 2 Meter, mit teils höheren Wellen von rund 2 Metern in weiter vorgelagerten Seegebieten. Die Behörden rufen Bootsbetreiber und Seeleute zu erhöhter Vorsicht auf, insbesondere bei starkem Wind.

Das Meteorologische Amt rät Anwohnern und Touristen, aufgrund der kühleren und trockeneren Witterung auf ihre Gesundheit zu achten. Zudem wird vor einer erhöhten Brandgefahr durch die kräftigen Winde gewarnt. Die Luftqualität in Ostthailand, einschließlich Pattaya, bleibt derzeit im niedrigen bis moderaten Bereich. Durch die stärkeren Winde wird mit einer weiteren Verringerung der Staubbelastung gerechnet.

Die kühlere Wetterphase soll in den nächsten 24 Stunden anhalten und sorgt tagsüber für angenehmere Temperaturen, während die Morgenstunden – besonders entlang der Strände von Pattaya – frisch und windig bleiben.



































