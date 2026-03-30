Kraftstoffversorgung verbessert sich deutlich vor Songkran-Reisewelle

PATTAYA, Thailand – Energieminister Auttapol Rerkpiboon hat beim „Meet the Press“-Forum am 28. März 2026 ein deutliches Update zur nationalen Kraftstofflage gegeben. Demnach hat sich die Verfügbarkeit von Treibstoff an Tankstellen landesweit spürbar verbessert. Die Ölreserven Thailands reichen derzeit für 107 Tage und sichern damit eine ausreichende Versorgung während des Songkran-Festes.

Der Minister erklärte, dass die Reserven raffinierte Erdölprodukte, gesetzlich vorgeschriebene Bestände, kommerzielle Lager sowie Rohöl umfassen. Tankerlieferungen seien bis Mai gesichert, wobei im April rund 24 Millionen Barrel erwartet werden, während weitere Lieferungen für Mai bereits bestätigt wurden.

Zur Unterstützung des Reiseverkehrs hat die Regierung die tägliche Kraftstoffverteilung auf etwa 7 Millionen Liter erhöht. Betreiber wurden angewiesen, ihre Lagerbestände aufzustocken und zusätzliche Tankfahrzeuge an stark frequentierten Stationen bereitzuhalten. In Zusammenarbeit mit dem Innen- und Verkehrsministerium wurden zudem spezielle Betankungspunkte entlang wichtiger Verkehrsachsen eingerichtet.

Zusätzliche Importe raffinierter Kraftstoffe wurden ebenfalls organisiert. PTT Oil and Retail Business wird während Songkran die Dieselimporte auf 14 Millionen Liter erhöhen, während Shell, OR und Bangchak ihre Benzinimporte ausweiten.



Die Bevölkerung kann die aktuelle Kraftstoffverfügbarkeit über die mobile Anwendung Fuel-Now verfolgen, die mehr als 10.000 Tankstellen im ganzen Land abdeckt.

Auch der Betrieb der Tankstellen hat sich deutlich stabilisiert. Während auf dem Höhepunkt der Krise rund 2.082 Tankstellen von Engpässen betroffen waren, ist diese Zahl inzwischen landesweit auf etwa 300 gesunken. Die Regierung zeigt sich zuversichtlich, dass Reisende während der Songkran-Feiertage problemlos Zugang zu Kraftstoff haben werden. (NNT)



































