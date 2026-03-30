Pattayas Hotelbuchungen bleiben stabil trotz wachsender Sorgen um Treibstoff vor Songkran

PATTAYA, Thailand – Trotz offizieller Zusicherungen des Department of Energy Business (DOEB), dass die Kraftstoffversorgung stabil bleibt, mehren sich Fragen, ob Thailands Tourismuszentren – insbesondere Pattaya – ihre starken Buchungszahlen für Songkran angesichts wachsender öffentlicher Bedenken über Treibstoffverfügbarkeit und Transportkosten halten können.

Der stellvertretende Generaldirektor Chatchai Khunlohit vom DOEB bestätigte, dass die nationale Produktion derzeit mit der Nachfrage Schritt hält. Zum Stand vom 27. März 2026 lag die Dieselproduktion bei durchschnittlich 82,21 Millionen Litern pro Tag gegenüber einem Verbrauch von 82,99 Millionen Litern, während bei Benzin 34,40 Millionen Liter produziert und 35,25 Millionen Liter täglich verbraucht wurden.

Mitte März hatten Inspektionen noch vorübergehende Engpässe gezeigt: Von 2.649 überprüften Tankstellen meldeten einige niedrige Bestände, ausgelöst durch einen Nachfrageanstieg von 45,7 Prozent sowie reduzierte Zuteilungen. Nach verstärkter Überwachung und Anpassungen in der Verteilung, insbesondere in Bangkok und den umliegenden Regionen, habe sich die Lage inzwischen jedoch verbessert.

Die Behörden gehen zudem verstärkt gegen illegale Treibstoffhortung vor. Bei jüngsten Razzien in Saraburi und Ayutthaya wurden umfangreiche Lagerbestände und entsprechende Ausrüstung beschlagnahmt. Ziel dieser Maßnahmen sei es, künstliche Engpässe vor der Hauptreisezeit zu verhindern.

Zur Verbesserung der Transparenz hat das DOEB die Webanwendung Fuel-Now gestartet, über die Autofahrer die aktuelle Kraftstoffverfügbarkeit an Tankstellen landesweit in Echtzeit prüfen können – ein Schritt, um die öffentliche Unsicherheit vor der Songkran-Reisewelle zu verringern.







Ausblick für Pattaya: Tourismusdruck trifft auf Reiseunsicherheit

Während Pattaya sich auf eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres vorbereitet, bleibt die zentrale Frage, ob Hotelbuchungen und der inländische Reiseverkehr stabil bleiben, falls die Sorgen um Treibstoff die Verbraucherstimmung weiter beeinflussen.

Traditionell sorgt Songkran für eine der größten jährlichen Reisewellen in Thailand, wenn Millionen Menschen in ihre Heimatprovinzen zurückkehren. Bereits geringe Zweifel an der Treibstoffversorgung können jedoch die Bereitschaft zu längeren Autofahrten dämpfen – insbesondere bei Familien oder preisbewussten Reisenden.



Aktuell zeigen sich Branchenbeobachter vorsichtig optimistisch: Der Hotelsektor in Pattaya gilt weiterhin als robust, gestützt durch Kurzreisen und spontane Buchungen. Gleichzeitig warnen sie, dass Unsicherheiten bei Transportkosten dazu führen könnten, dass Aufenthalte verkürzt oder Reiseentscheidungen hinausgezögert werden.

Die Behörden betonen weiterhin, dass die Versorgung gesichert sei und sich die Verteilung stabilisiere. Die kommenden Tage dürften jedoch entscheidend sein, ob das Vertrauen rechtzeitig vor dem Höhepunkt der Songkran-Feierlichkeiten vollständig zurückkehrt.



































