Kasikornbank erwartet Baht-Handelsspanne von 31,60–32,60 gegenüber dem US-Dollar

PATTAYA, Thailand – Die Kasikornbank erwartet, dass der thailändische Baht in der Woche vom 20. bis 24. April in einer Spanne von 31,60 bis 32,60 gegenüber dem US-Dollar gehandelt wird.

Nach Angaben der Bank werden mehrere Faktoren die Marktbewegungen beeinflussen, darunter Thailands Exportdaten für März, Entwicklungen im Nahen Osten – insbesondere mögliche Fortschritte bei einer zweiten Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran – sowie globale Ölpreise und Kapitalströme ausländischer Investoren.







Wichtige US-Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche veröffentlicht werden, umfassen die Einzelhandelsumsätze im März, ausstehende Immobilienverkäufe, Verbrauchervertrauen, Inflationserwartungen, vorläufige Einkaufsmanagerindizes (PMI) für April sowie wöchentliche Arbeitslosenzahlen.

Auch internationale Daten stehen im Fokus der Märkte, darunter die Entscheidung Chinas zum Loan Prime Rate, Inflationsdaten aus Japan im März sowie PMI-Daten aus Japan, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich.



Am Freitag, den 17. April, schloss der Baht bei 32,08 pro US-Dollar, verglichen mit 32,15 in der Vorwoche. Ausländische Investoren verkauften zwischen dem 16. und 17. April netto 7,3 Milliarden Baht in thailändischen Aktien, blieben jedoch Nettokäufer im Anleihemarkt mit Zuflüssen von 642 Millionen Baht.































