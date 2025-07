Jetzt Hotel buchen – Pattayas Internationales Feuerwerksfestival kehrt größer denn je zurück

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand — Merken Sie sich den 28. und 29. November (Freitag und Samstag) vor, wenn der Central Beach in Pattaya mit dem spektakulären Internationalen Feuerwerksfestival wieder in Flammen steht. In diesem Jahr erwartet die Besucher eine noch größere Pyrotechnik-Show, Live-Unterhaltung und eine festliche Atmosphäre.

Warum jetzt vorbuchen?

Tourismusbehörden in Pattaya betonen, wie wichtig es ist, Hotels und gute Plätze zur Feuerwerksshow frühzeitig zu reservieren. Tausende Besucher werden erwartet, sodass spontane Planungen schnell dazu führen können, dass Sie weit weg vom Geschehen landen – oder schlimmer noch, keine Unterkunft mehr finden.







Festlichkeiten & Atmosphäre

Freuen Sie sich auf lebhaftes Strandleben: Essensstände, Livemusik, familienfreundliche Shows und Souvenirshops säumen die Strandpromenade. An beiden Abenden beginnen die Feuerwerke in der Dämmerung mit beeindruckenden, choreografierten Shows, die den Nachthimmel erleuchten. Um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird die Beach Road ab 15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Anreise & Tipps

Kommen Sie früh, um Verkehrsstaus durch die Straßensperrungen zu vermeiden.

Wählen Sie ein Hotel am Strand für beste Sicht und kurze Wege.

Bringen Sie Sitzmatten, leichte Kleidung und Insektenschutz mit für einen angenehmen Abend am Strand.

Nutzen Sie Taxis oder Roller, da Parkplätze an der Beach Road eingeschränkt sind.

Das Festival in diesem Jahr wird voraussichtlich noch mehr Besucher anziehen als zuvor. Das Ende November typische Wetter bietet eine willkommene Erfrischung nach der Regenzeit – ideal für Strandpartys und ein Feuerwerksspektakel am Meer.