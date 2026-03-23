Japanischer Tourist in Pattaya von Motorradfahrern angegriffen – Anwohner eilen zu Hilfe

PATTAYA, Thailand – Ein 26-jähriger japanischer Tourist wurde am frühen Morgen des 21. März in Süd-Pattaya verletzt, nachdem er von einer Gruppe von fünf bis sechs Männern angegriffen wurde, von denen einer Berichten zufolge ein Motorrad einsetzte.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation trafen gegen 4:30 Uhr nach einem Notruf am Tatort ein. Das Opfer, identifiziert als Kanasashi, wurde mit Prellungen und weiteren Verletzungen in der Nähe eines Hotels an der Pattaya South Road Soi 2 gefunden. Er erhielt vor Ort Erste Hilfe, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Zeugen berichteten, dass Kanasashi von der Gruppe, vermutlich Fahrern einer Liefer-App, vom Eingang der Soi Marine verfolgt wurde. Beim Fluchtversuch stürzte er in der Nähe des Hotels und suchte Hilfe bei Anwohnern. CCTV-Aufnahmen zeigen den Angriff: der Tourist wird verfolgt, mit einem Motorrad getroffen und körperlich attackiert, bevor er in Sicherheit gelangt.

Die Polizei dokumentierte den Tatort und sammelt Beweise, darunter CCTV-Material, um die Täter zu identifizieren und festzunehmen. Kanasashi soll nach seiner Genesung eine Aussage machen, um die laufenden Ermittlungen zu unterstützen.



































