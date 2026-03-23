Zwei Räder statt Baht-Busse: Pattaya-Besucher wägen Freiheit gegen Sicherheit ab

PATTAYA, Thailand – Für viele Besucher von Pattaya ist das Mieten oder sogar Kaufen eines Motorrads zur beliebtesten Möglichkeit geworden, die Stadt zu erkunden. Mit steigenden Transportkosten, hohen Spritpreisen und dem Wunsch nach Flexibilität entscheiden sich Touristen zunehmend für zwei Räder statt öffentlicher Verkehrsmittel wie der beliebten Baht-Busse.

Motorradverleihe gibt es in der gesamten Stadt, und Paare – oft ausländische Touristen mit thailändischem Partner – sind häufig auf Straßen wie der Pattaya Beach Road unterwegs. Motorräder bieten im Vergleich zu Taxis oder Ride-Hailing-Diensten geringe Kosten und Bewegungsfreiheit, ohne unterwegs ständig Passagiere aufnehmen zu müssen.

Die steigenden Ölpreise verstärken diesen Trend: Sollte der Transportsektor höhere Dieselpreise an Fahrgäste weitergeben, könnten Baht-Busse teurer werden. Für längere Aufenthalte wirken Motorräder daher oft wie eine praktische Alternative. Viele Stammgäste von Pattaya geben zudem an, dass sie ohnehin nie begeisterte Nutzer der Baht-Busse waren, sondern die Unabhängigkeit und Privatsphäre des direkten Fahrens zwischen Stränden, Märkten und Restaurants bevorzugen.

Doch die Freiheit auf zwei Rädern birgt Risiken. Pattayas Straßen sind stark frequentiert, gemischt mit Lieferfahrzeugen, Taxis und unerfahrenen Touristen. Für Neulinge kann das Navigieren durch den Verkehr schnell zur Herausforderung werden. Frühere Vorfälle, etwa ein deutscher Tourist, der auf Pattaya Beach Road von einem Songthaew fiel, verdeutlichen die Gefahren auch im öffentlichen Transport.







Diskussionen unter Einheimischen und Langzeitbesuchern im Netz spiegeln Humor und Besorgnis wider. Das bevorstehende Songkran mit starkem Verkehr, Wasserwerfen und unvorhersehbaren Straßenbedingungen verschärft die Situation weiter.

Für Touristen bleibt die Entscheidung zwischen Bequemlichkeit und Vorsicht: Motorräder bieten Freiheit und günstige Mobilität, erfordern jedoch Aufmerksamkeit, Erfahrung und Respekt vor den Risiken des Fahrens in Pattayas lebendigem Straßenverkehr.



































