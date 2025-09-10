Isan-Vereinigung Pattayas ehrt Ahnen beim Boon Khao Sak-Festival

PATTAYA, Thailand – Die Isan-Vereinigung Pattayas unter der Leitung von Präsident Sukreep Krajai schloss sich dem Nong Or-Kloster in Zentral-Pattaya an, um das jährliche Boon Khao Sak- und Boon Pu Ya-Festival zu feiern. Die Veranstaltung am 7. September um 8:30 Uhr zog zahlreiche Isan-Bewohner, die in Pattaya leben, an und schuf eine warme und andächtige Atmosphäre.



Boon Khao Sak ist eine bedeutende Isan-Tradition, die am 15. Tag des zunehmenden Mondes begangen wird. Einheimische bereiten Klebreis, gegrilltes Fleisch und konservierte Speisen wie pla yang (gegrillter Fisch), gegrilltes Fleisch und jaew bong (scharfer Dip) zu, um sie den Mönchen zu spenden und Verdienst für die Ahnen und verstorbenen Verwandten zu widmen. Die Zeremonie bewahrt das kulturelle Erbe und drückt Dankbarkeit sowie Respekt gegenüber der familiären Linie aus.





Die Eröffnungszeremonie wurde von Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet geleitet und von prominenten Persönlichkeiten besucht, darunter Mitglieder des Stadtrats von Pattaya, Beamte der Provinz Chonburi, Gemeindeführer und lokale Einwohner. Gäste und Teilnehmer genossen eine lebendige, fröhliche und geeinte Feier, die die beständige Stärke der Isan-Kulturtraditionen in Pattaya widerspiegelte.

Die Veranstaltung unterstrich das Engagement der Gemeinschaft, die kulturelle Identität zu bewahren und zugleich den sozialen Zusammenhalt unter Bewohnern unterschiedlicher Herkunft in der Stadt zu fördern.



































