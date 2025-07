Hoher Polizeibeamter entkommt unverletzt, nachdem Mercedes-Benz an Kreuzung in Pattaya Feuer fängt

PATTAYA, Thailand – Ein weißer Mercedes-Benz geriet in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 25. Juli, an der Rong-Mai-Kheed-Kreuzung auf der Sukhumvit Road in Nord-Pattaya in Brand und löste einen schnellen Einsatz von Rettungs- und Feuerwehrkräften aus.

Der Brand wurde um 2:46 Uhr gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte des Sawang Boriboon Rescue Center sowie der Feuerwehr Pattaya vor Ort eintrafen. Dort fanden sie das Luxusfahrzeug in dichten Rauch gehüllt, während Flammen aus dem Motorraum loderten. Mit Hilfe von Chemikalienlöschern gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer innerhalb von zehn Minuten unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen.







Im Fahrzeuginneren entdeckten die Retter eine Uniform eines ranghohen Polizeibeamten mit dem Dienstgrad eines Police Colonel. Der bislang nicht identifizierte Fahrer, der nach Angaben ein leitender Beamter in der Provinz Chonburi ist, konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Er verweigerte jedoch, seinen Namen zu nennen oder mit der Presse vor Ort zu sprechen.



Brandsachverständige bestätigten später, dass der Brand vollständig gelöscht wurde und keine Gefahr eines erneuten Aufflammens bestand. Die Polizei der Banglamung Polizeistation wurde mit den Ermittlungen zur Brandursache beauftragt. Der Fall soll zur weiteren Analyse an die forensische Abteilung der Region 2 in Chonburi weitergeleitet werden.