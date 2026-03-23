Hohe Flugpreise und Geldautomaten-Gebühren belasten Pattaya-Touristen – Experten raten zu Bargeld und direktem Umtausch

PATTAYA, Thailand – Für viele ausländische Besucher beginnt der Urlaub in Thailand bereits vor dem Flug mit Frust: Hohe Flugpreise aus Europa, teure Geldautomaten-Gebühren und Unterschiede zwischen offiziellen Wechselkursen und tatsächlich erhaltenem Geld belasten die Reisekasse.

Leser des Pattaya Mail und Nutzer von Online-Foren berichten von Flugtickets, die bis zu £1.000 für Hin- und Rückflug kosten, sowie von drastischen Abzügen bei ATM-Abhebungen. Während ein Betrag von €1.000 am Geldautomaten nur etwa 33.000–34.000 Baht ergibt, kann derselbe Betrag bei einer thailändischen Bank bis zu 37.400 Baht bringen; beim direkten Umtausch in bar sogar 37.600 Baht – ein Unterschied von bis zu 3.400 Baht.

Viele erfahrene Reisende raten deshalb: Bargeld mitbringen und bei Banken umtauschen, statt ausschließlich ATMs zu nutzen. „Die ATM-Gebühren sind ein Diebstahl. Besser Bargeld oder Bank, mit Pass und Kreditkarte“, schreibt ein Leser. Andere widersprechen: Einige Banken bieten den aktuellen Kurs und erstatten die ATM-Gebühren, wodurch ein Mittelsmann überflüssig wird.

Die aktuelle Lage wird durch den starken Baht zusätzlich verschärft, der in dieser Woche bei 32,50 pro US-Dollar notiert, nahe dem schwächsten Stand seit neun Monaten. Analysten der Kasikornbank erwarten für die Woche 23.–27. März Kurse zwischen 32,30 und 33,20 USD/THB, wobei Faktoren wie Exportzahlen, Ölpreise, geopolitische Spannungen und internationale Wirtschaftsdaten den Kurs beeinflussen könnten.







Kommentare auf Pattaya Mail Online spiegeln die Sorge wider: „ATM-Gebühren von 250 Baht pro ausländischer Karte sind ein totaler Wucher!“ oder „Bargeld mitbringen und tauschen – jedes Mal. Besser als die Bank.“

Zusammen mit hohen Flugpreisen, die den Wechselkurs und die Reisekosten verschärfen, stellt sich die Frage, ob internationale Besucher zunehmend vor der Ankunft abgeschreckt werden. Trotz der Attraktivität Pattayas – von Festivals bis zu Strandaktivitäten – könnten die steigenden Vorabkosten den Urlaub bereits vor dem Start belasten.



































