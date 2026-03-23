PATTAYA, Thailand – Pattaya-Polizisten weckten kürzlich einen stark betrunkenen ausländischen Touristen, der auf den Stufen einer Bank eingeschlafen war – ein Anblick, der in der Stadt, die jährlich Millionen Besucher anzieht, immer häufiger vorkommt.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am 21. März in Naklua: Ein männlicher Tourist wurde stark alkoholisiert vor einem Massagesalon gefunden. Zunächst gingen Anwohner davon aus, dass er einfach erschöpft war. Später stellte sich heraus, dass er zuvor anderswo getrunken hatte. Die Beamten versorgten ihn mit Wasser, bis er wieder zu sich kam, und begleiteten ihn sicher zurück zu seiner Unterkunft.

Solche Vorfälle spiegeln einen größeren Trend wider: Pattaya hat sich als Stadt etabliert, in der Besucher entspannen, das Nachtleben genießen und den Alltag hinter sich lassen können. Für manche bedeutet dies exzessives Trinken. Touristen werden gelegentlich betrunken auf Gehwegen, Stränden oder vor Geschäften gesehen; in seltenen Fällen wandern sie sogar nackt durch die Stadt.

Einige Einwohner fragen sich, warum Menschen tausende Kilometer reisen, nur um sich in der Öffentlichkeit zu betrinken oder bizarre Situationen zu verursachen. Beobachter meinen, Pattaya ziehe Besucher an, die im eigenen Land gesellschaftlich inakzeptables Verhalten ausleben möchten – angelockt von der liberalen Atmosphäre und dem offenen Nachtleben.







Obwohl Stadtbehörden Pattaya familienfreundlicher gestalten und Infrastruktur, Strände und internationale Events verbessern, bleibt das Bild von betrunkenen oder seltsam handelnden Touristen präsent. Für Polizei und kommunale Vollzugsbeamte gehört das Aufwecken stark alkoholisierter Personen mittlerweile zum Alltag.

Viele Anwohner betonen, dass es nicht darum gehen sollte, das Nachtleben oder Alkohol zu verbieten, sondern Besucher an grundlegenden Respekt für sich selbst, die Stadt und ihre Bewohner zu erinnern. Thailand bietet zahlreiche Erlebnisse – Strände, Kultur, Natur und Abenteuer – aber betrunken auf Bankstufen einschlafen oder nackt durch die Straßen wandern gehört sicher nicht dazu.



































