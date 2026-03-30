Hitze nimmt in Pattaya zu – Wetterumschwung bringt Gewitterrisiko

PATTAYA, Thailand – Thailand steuert auf eine Phase intensiver Sommerhitze zu, während das Thai Meteorological Department vor „heißen bis sehr heißen“ Bedingungen in weiten Teilen des Landes warnt. Gleichzeitig wird in einigen Regionen mit vereinzelten Gewittern und böigem Wind gerechnet. Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Pattaya und die östliche Küstenregion nur wenige Tage vor der Songkran-Reisesaison auf steigende Temperaturen einstellen.

Nach der aktuellen Prognose liegt ein Hitzetief über Nordthailand, das für dunstige Bedingungen am Tag, stark ansteigende Temperaturen und insgesamt instabiles Wetter sorgt. Während die meisten Gebiete von extremer Hitze betroffen bleiben, sind insbesondere am Nachmittag und Abend örtlich begrenzte Gewitter sowie kräftige Windböen möglich.

In der östlichen Region, zu der auch Pattaya gehört, wird weiterhin heißes Wetter mit dunstigem Himmel erwartet. Gewitter sind in etwa 20 Prozent der Region möglich, begleitet von starken Windböen in einzelnen Gebieten. Die Seebedingungen gelten als moderat mit Wellen um einen Meter, können jedoch bei Gewittern deutlich ansteigen, was insbesondere für kleinere Boote und Küstenaktivitäten Vorsicht erfordert.

Die Temperaturen in der Region liegen nachts voraussichtlich zwischen 24 und 28 Grad Celsius und steigen tagsüber auf 33 bis 39 Grad, was Aktivitäten im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung erschwert.

Meteorologen weisen zudem darauf hin, dass die schwache Luftzirkulation in Nord- und Nordostthailand zu mittleren bis erhöhten Feinstaub- und Dunstwerten führen kann. Einwohner und Touristen werden daher aufgefordert, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, längere Aufenthalte in der Sonne zu vermeiden und auf plötzliche Wetterumschwünge vorbereitet zu sein.

Mit dem bevorstehenden Songkran-Reiseverkehr sorgt die Kombination aus extremer Hitze und unbeständigen Wetterbedingungen für zusätzliche Herausforderungen bei Verkehrssicherheit und Tourismusströmen – insbesondere in stark frequentierten Destinationen wie Pattaya.



































