HHN Foundation gedenkt verstorbenem Präsidenten und vermittelt buddhistische Werte an Jugendliche

PATTAYA, Thailand – Die HHN Foundation for Thai Children hat kürzlich eine Gedenkveranstaltung zum ersten Todestag von Herrn Ewald Dietrich, dem ehemaligen Präsidenten der HHN Foundation in Deutschland, abgehalten. Herr Dietrich war am 12. Juli 2024 verstorben. Das Gedenken fand am 10. und 11. Juli 2025 statt und fiel bewusst mit zwei wichtigen buddhistischen Feiertagen zusammen – Asalha Puja und dem Beginn der buddhistischen Fastenzeit (Khao Phansa).







Unter der Leitung von Frau Ratchada Chomjinda, Direktorin der HHN Foundation for Thai Children, nahmen Lehrer, Mitarbeiter und Kinder der Stiftung an Zeremonien teil, um das Vermächtnis von Herrn Dietrich zu ehren. Dabei standen nicht nur das Gedenken, sondern auch die Vermittlung zentraler buddhistischer Werte und moralischer Prinzipien an die Kinder im Mittelpunkt – insbesondere die Tugend der Dankbarkeit, die als grundlegende Voraussetzung für ein harmonisches Zusammenleben in der Gesellschaft gilt.

Diese Veranstaltung spiegelt das anhaltende Engagement der Stiftung wider, Kinder und Jugendliche ganzheitlich zu fördern – körperlich, geistig und moralisch – und gleichzeitig thailändische Kulturwerte lebendig zu erhalten. Die HHN Foundation verfolgt weiter ihr Ziel, junge Menschen zu selbstbewussten, verantwortungsvollen Bürgern zu erziehen, die künftig positiv zur Entwicklung Thailands beitragen.



Die Stiftung sprach allen Partnern und Unterstützern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, ihren herzlichen Dank aus und bekräftigte ihren festen Willen, sich auch weiterhin für das Wohl der thailändischen Gesellschaft einzusetzen.