Helmet Heroes stellt Kindersicherheitsprojekt beim Pattaya City Expats Club vor

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Am 2. Juli hielt Rick Brown, Gründer von Helmet Heroes, einen bewegenden Vortrag beim Pattaya City Expats Club. Rick, selbst Autor und Weltenbummler, teilte seine persönliche Geschichte sowie die Mission seiner Organisation: mehr Kinder in Thailand zum Tragen von Helmen zu bewegen, um Motorradunfälle zu verhindern und die nächste Generation zu schützen.

Rick berichtete offen über den Ursprung seiner Motivation: Im Alter von 14 Jahren wurde er in der Schule gemobbt – dabei sabotierten Mitschüler die Bremsen an seinem Fahrrad, was zu einem schweren Sturz führte. Als er später nach Thailand zog, fiel ihm auf, wie viele Kinder hier ohne Helm auf Motorrädern unterwegs sind. Diese Beobachtung weckte seinen festen Entschluss, etwas dagegen zu tun.







Anfangs kaufte Rick auf eigene Kosten Helme und verteilte sie gemeinsam mit der örtlichen Polizei. Die Resonanz war überwältigend positiv, und Rick erlebte große persönliche Erfüllung darin, Kinderleben zu schützen. Über soziale Medien verbreitete sich die Initiative schnell und wurde sogar im thailändischen Fernsehen auf Channel 7 vorgestellt, wodurch ihre Reichweite erheblich wuchs.

Inzwischen ist Helmet Heroes eine offiziell eingetragene Organisation, die unter anderem mit dem Rotary Club of Jomtien-Pattaya, der Polizei, lokalen Krankenhäusern und Sponsoren wie Ducati zusammenarbeitet, um noch mehr Helme bereitzustellen. Rick bedankte sich besonders bei Maxwell „Max“ Kimberley-Thompson, dem Präsidenten des Rotary Clubs, für dessen große Unterstützung und Engagement.

Rick hob hervor, dass alle verteilten Helme TIS-zertifiziert sind – ein Sicherheitsstandard, der vom Thai Industrial Standards Institute vergeben wird und garantiert, dass die Helme bestimmten Schutzanforderungen entsprechen.

Ein zentrales Element der Arbeit von Helmet Heroes ist auch die Aufklärung an Schulen. Gemeinsam mit Polizisten und Rettungssanitätern erklärt das Team den Kindern direkt vor Ort, warum Helme Leben retten. Ergänzt wird dies durch eine digitale Karte auf der Website, auf der Kinder Geschäfte finden, die Belohnungen wie Sticker, Eiscreme oder andere Kleinigkeiten für das Tragen eines Helms vergeben. So soll Helmpflicht spielerisch und positiv vermittelt werden.



Rick Browns Vortrag zeigte eindrucksvoll, welche Fortschritte Helmet Heroes bereits erzielt hat, um Thailands Kinder besser zu schützen. Weitere Informationen, auch wie man spenden kann, gibt es auf www.helmetheroesthailand.org oder direkt per E-Mail an [email protected].

Nach dem Vortrag informierte MC Ren Lexander die Anwesenden über kommende Aktivitäten des PCEC. Anschließend gab es ein offenes Forum, bei dem Fragen gestellt und Erfahrungen zum Leben als Expat in Thailand geteilt wurden. Mehr Infos über den PCEC und den Treffpunkt gibt es unter https://pcec.club.