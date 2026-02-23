Heißes und diesiges Wetter mit vereinzelten Gewittern für Pattaya prognostiziert

PATTAYA, Thailand – Das Thai Meteorological Department hat für Pattaya und die östliche Region Thailands in den kommenden 24 Stunden heißes und diesiges Wetter mit möglichen vereinzelten Gewittern und böigen Winden vorhergesagt.

Nach der jüngsten Prognose steht Oberthailand weiterhin unter dem Einfluss eines hitzebedingten Tiefdrucksystems in Verbindung mit zusammenströmenden südlichen und südwestlichen Winden. Dieses Wettermuster bringt hohe Tagestemperaturen und Dunst mit sich und erhöht zugleich das Risiko kurzer Gewitter mit kräftigen Windböen.







In Pattaya und den umliegenden Ostprovinzen werden Tageshöchstwerte zwischen 31 und 37 Grad Celsius erwartet, bei einer Gewitterwahrscheinlichkeit von etwa 10 Prozent. In von Gewittern betroffenen Gebieten können böige Winde auftreten. Behörden raten daher Einwohnern und Besuchern, bei Aktivitäten im Freien entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Die Seebedingungen bleiben küstennah überwiegend ruhig, mit Wellenhöhen unter einem Meter. In weiter entfernten Seegebieten oder bei Gewittern können die Wellen jedoch auf etwa einen Meter ansteigen. Bootsführer werden aufgefordert, mit besonderer Vorsicht zu navigieren.



Mit Blick nach vorn warnte das Thai Meteorological Department, dass Sommerstürme zwischen dem 23. und 25. Februar Oberthailand beeinflussen könnten. Erwartet werden Gewitter, starke Winde, Blitzschlag und örtlich auch Hagel. Die Stürme dürften sich entwickeln, wenn eine kühlere Luftmasse aus China nach Nordostthailand und in das Südchinesische Meer vordringt und mit der derzeit heißen Luft über weiten Teilen des Landes zusammentrifft.

Die Behörden empfehlen Menschen in Pattaya und der Ostregion, ausreichend zu trinken, längere Hitzeexposition zu vermeiden und auf plötzliche Wetterumschwünge zu achten – insbesondere am späten Nachmittag und Abend, wenn sich Gewitter am ehesten entwickeln.



































