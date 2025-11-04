Gehwege in Pattaya tabu – Behörden verhängen hohe Bußgelder für illegales Parken

PATTAYA, Thailand – Die Stadtverwaltung von Pattaya geht entschlossen gegen Fahrzeuge vor, die auf den Gehwegen entlang der South Pattaya Road abgestellt werden, und erinnert daran, dass diese Bereiche ausschließlich Fußgängern vorbehalten sind. Ordnungskräfte verhängen Geldstrafen und Verwarnungen gemäß den geltenden Vorschriften, um sichere, saubere und geordnete Gehwege zu gewährleisten.







Einheimische und Touristen werden aufgefordert, mit den Behörden zu kooperieren und das Parken auf Gehwegen zu unterlassen. Die Öffentlichkeit zeigt große Unterstützung für die Maßnahmen, da blockierte Gehwege das Gehen erschweren. Einige Geschäftsinhaber stellen sogar Stühle oder Gegenstände auf die Wege und behindern dadurch zusätzlich den Fußgängerverkehr.



































