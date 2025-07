Grenzübergänge geschlossen, Flüge umgeleitet – Doch Pattaya und Thailands Top-Destinationen bleiben sicher und geöffnet

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) hat eine aktuelle Reiseempfehlung herausgegeben und rät Reisenden, die Entwicklungen an der thailändisch-kambodschanischen Grenze aufmerksam zu verfolgen. Dort haben sich in den vergangenen Tagen bewaffnete Zusammenstöße verschärft. Trotz der Spannungen in den östlichen Grenzprovinzen betonen die Behörden, dass der Rest des Landes für Besucher sicher ist und uneingeschränkt bereist werden kann.







Einige Touristen äußerten bereits Bedenken und riefen beide Länder zu einer sofortigen Waffenruhe auf. „Wir wollen Thailand besuchen, aber nicht, solange es Reisewarnungen gibt“, sagte ein internationaler Besucher. „Kommt es zu einem Waffenstillstand, werden Touristen kommen. Wer Krieg will, muss den Preis zahlen, dass Touristen wegbleiben.“

Vor diesem Hintergrund beobachten die Fluggesellschaften die Lage genau und könnten größere Maschinen einsetzen, um thailändische Staatsbürger aus Kambodscha zurückzubringen. Reisenden, die ihre Flugtermine ändern möchten, wird empfohlen, sich direkt an ihre Airlines zu wenden. Zudem erinnert die CAAT alle Passagiere daran, ihre Reisedokumente rechtzeitig vorzubereiten, um reibungslose Abläufe an den Flughäfen zu gewährleisten.

Seit dem 24. Juli sind alle Grenzübergänge zwischen Thailand und Kambodscha aufgrund der eskalierenden Lage geschlossen. Der grenzüberschreitende Landverkehr ist vorübergehend eingestellt, ausgenommen sind humanitäre Einsätze und Rückführungsaktionen.



Unterdessen versichert die thailändische Tourismusbehörde (TAT) internationalen Besuchern, dass beliebte Reiseziele wie Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Phuket und Krabi nicht von den Unruhen betroffen sind und ihren Betrieb wie gewohnt fortsetzen. Besonders in Pattaya ist die Lage ruhig und sicher; die lokalen Behörden bleiben wachsam und empfangen Touristen weiterhin ohne Einschränkungen.

Die Königlich Thailändische Botschaft in Phnom Penh informiert laufend über aktuelle Entwicklungen, und Reisende werden aufgefordert, sich an offizielle Hinweise zu halten und gut informiert zu bleiben.