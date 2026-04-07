Messerangreifer nach Angriff auf Touristen in Jomtien festgenommen

PATTAYA, Thailand – Die Behörden haben einen Verdächtigen festgenommen, der beschuldigt wird, einen Touristen im Gebiet Jomtien mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Zwischenfällen ein, die am 6. April entlang der strandnahen Sois für Unruhe bei Anwohnern und Besuchern sorgten.

Die Festnahme erfolgte durch städtische Einsatzkräfte unter Leitung von Ordnungsbeamten, die den Verdächtigen in der Nähe eines Strandzugangs an der Jomtien Beach Road aufspürten. Zuvor war er Berichten zufolge in den Bereichen Soi 2, Soi 3 und Soi 4 gesehen worden, wo bereits Störungen gemeldet worden waren.







Nach Angaben der Behörden wurde der Mann mit einem Messer angetroffen und steht im Verdacht, einen Touristen angegriffen zu haben. Der Vorfall hat Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit sowie des Images der Stadt als Tourismusdestination ausgelöst.

Während der Festnahme kam es zu einem Gerangel, bei dem der Verdächtige verletzt wurde. Rettungskräfte leisteten erste medizinische Hilfe, bevor er zur weiteren rechtlichen Bearbeitung in Gewahrsam genommen wurde.



Bürgermeister Poramet Ngampichet ordnete umgehend Maßnahmen an, um den Verdächtigen zu lokalisieren und festzunehmen, und wies die zuständigen Stellen an, schnell zu handeln, um weitere Vorfälle zu verhindern und das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen.

Gleichzeitig überwacht Polizeikolonel Anek Sarathongyu die Situation genau und stellt sicher, dass die Einsätze der Strafverfolgungsbehörden koordiniert ablaufen.

Der Verdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an, während die Behörden bemüht sind, sowohl thailändischen als auch ausländischen Touristen Sicherheit zu vermitteln.



































